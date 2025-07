Dónde ha caído el bote de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, Eurodreams y ONCE de hoy lunes 14 de julio

Este lunes 14 de julio de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitva, EuroDreams y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 14 de julio de 2025 ha agraciado al número 02, 19, 21, 42, 44 y 49, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 1. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 15 de JAÉN, situada en Doctor Eduardo García Triviño López, 1 local 3.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 14 de julio de 2025 es el 04, 06, 17, 20, 45 y 46, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 1. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 31.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 709 609, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 32.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de CARTAGENA (Murcia), situada en Juan Fernández, s/n.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, lunes de julio de 2025 ha sido para el número y el dream 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 14 de julio de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 34 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.