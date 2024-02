VÍDEO: Así ha sido el abrazo entre Joana Sanz y la madre de Dani Alves

Una de las imágenes más llamativas del segundo día del juicio a Dani Alves por presunta violación a una joven el 31 de diciembre de 2022 (en la discoteca 'Sutton', Barcelona) ha sido el abrazo y la complicidad que han mostrado Joana Sanz, mujer del brasileño, y Dona Lucía, madre de este, a la salida de la Audiencia de Barcelona.

Complicidad y abrazo entre la madre y la suegra

Ambas han salido de la mano y se han fundido en un emotivo abrazo un día antes de que finalice el juicio a Dani Alves, será precisamente este miércoles cuando declare el futbolista en último lugar tras haber escuchado la versión de todos los testigos.

Joana Sanz, mujer de Dani Alves y Dona Lucía, madre de este, a la salida de la Audiencia de Barcelona | EFE

La que también ha sido la última en testificar en el segundo día ha sido la propia Joana Sanz, que ha explicado en un fugaz testimonio el estado en el que llegó su marido la noche del 31 de diciembre de 2022.

"Volvió muy borracho, oliendo a alcohol, se golpeó con un armario y se desplomó en la cama"

"Vuelve a casa sobre las 4am... muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama", empezó diciendo la modelo de 31 años. Poco después admitió que no quiso hablar con él en ese momento porque "no valía la pena tal y como venía, mejor dejarlo para el día siguiente", dijo. También ha confesado que esa noche esperaba cenar con él pero finalmente no fue así: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo... El último WhatsApp fue como las once de la noche", sentenció la española, que aprovechó para confirmar que no ha pedido legalmente el divorcio.

Joana se 'suma' a la defensa de Alves

Con la declaración del martes, Joana Sanz se 'suma' a la defensa de Dani Alves ante la incertidumbre de lo que fuera a decir la mujer del brasileño, que hace meses no quería tener nada que ver con Alves. La estrategia de la defensa es clara, los amigos del ex del Barça y en este caso la mujer han declarado en varias ocasiones que el canarinho estaba "muy borracho", "fue el que más bebió", "no sé si bebió pero no estaba como siempre", decían... algo que intentarán utilizar en su favor como atenuante a una posible condena para reducir los años en la cárcel.

Este miércoles terminará el juicio con las pruebas periciales y la declaración del acusado.