Álvaro Carreras se emociona en su presentación con el Real Madrid: "Me fui siendo un niño y vuelvo siendo un hombre"

El fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid es un hecho. El jugador nacido en Ferrol ha vuelto al club blanco después de ocho años en los que formó parte de equipos como el Manchester United, North Preston, Granada y Benfica. El fichaje se ha tramitado a través del pago de la cláusula de rescisión que tenía con el Benfica, por un valor de 50 millones de euros.

En la presentación oficial como nuevo defensa del Real Madrid, Carreras ha sido breve, haciendo hincapié en la madurez adquirida en su formación: "Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Es el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte para seguir creciendo y consiguiendo títulos. Sin mi familia no habría logrado nada de lo que estoy consiguiendo. Muchas gracias y Hala Madrid". Se mostró muy emocionado en su retorno y no pudo contener las lágrimas, derrumbándose tras su discurso, al sentarse junto a su madre.

Ya en rueda de prensa, el futbolista ha reiterado hasta en dos ocasiones que es "el mejor día de mi vida". Ha hecho saber que es consciente que tendrá que pelear su puesto con Fran García y Mendy y ha prometido a los madridistas que "estaré a la altura del mejor club del mundo". Sobre los meses de espera, Carreras no ha querido hablar por respeto a su anterior club. "Estaba tranquilo, cuando se hizo, no me lo creía".

El nuevo dorsal 18

Una vez pasado el reconocimiento médico, Carreras ha elegido el dorsal 18, que quedaba libre con la marcha de Vallejo. A día de hoy, el abanico era mínimo: quedaba ese, el 10 (que apunta a Mbappé) y el 17, libre tras la marcha de Lucas Vázquez. Porque el 25 está reservado al tercer portero y sólo se puede acudir a él en caso de overbooking. La otra posibilidad era presentarse sin dorsal, esperar si se producía alguna salida en este próximo mes y después, elegir. Pero ha decidido no esperar más. De hecho, en la rueda de prensa posterior a su presentación ha recalcado que el dorsal no tiene ningún significado especial y que se pondría "cualquier dorsal para jugar en este club".

Las palabras de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dedicó unas palabras a Álvaro Carreras durante su presentación oficial como jugador blanco, recordando su pasado como canterano y afirmando que el de Ferrol "es uno de los nuestros". El máximo mandatario de la entidad madridista ensalzó las virtudes de los jugadores de las categorías inferiores de su club y alabó a Carreras, que vuelve al Real Madrid tras un periplo por varios equipos. "Es el recorrido del sacrificio. Te acompañan tus padres. Han estado siempre a tu lado, ayudándote a superar adversidades de la vida. Saben lo que has luchado hasta llegar a este día. Los canteranos son los pilares de los éxitos. Trabajo, compromiso y entrega. Eres uno de los nuestros, convertido en uno de los mejores defensas del fútbol europeo", dijo.

"Vuelve a ser un día importante para todos los madridistas. Cada vez que damos la bienvenida a un nuevo jugador se convierte en un momento increíble para todos los aficionados. Este sentimiento universal que es el madridismo nos impulsa a hacer felices a todos los aficionados al Real Madrid", agregó. Además, recordó que el sueño de Carreras era jugar en el Real Madrid y señaló que el lateral izquierdo blanco decidió "traspasar fronteras" para convertirse en el jugador que es hoy. "Llegas procedente de uno de los grandes clubes de Europa, el Benfica. Allí te ganaste el cariño de todos ante una afición acostumbrada a la exigencia. Ganaste una Copa de la Liga y fuiste elegido mejor lateral izquierdo del campeonato. Has formado parte de otros de los clubes históricos, como el United, donde fuiste elegido mejor jugador sub-21. Y también fuiste el mejor joven del Preston North. También defendiste la camiseta del Granada, pasaste por la cantera del Racing Ferrol y Deportivo. Y has sido internacional", repasó Pérez.

Además, añadió que ahora Carreras comienza una nueva etapa y resaltó que el público del Bernabéu le espera para verle jugar. "Querías vestir la camiseta del mejor club del mundo y hoy se inicia un tiempo de nuevas emociones. Bienvenido a tu nueva casa", apuntó. Después, quiso poner en valor todo lo que ha hecho el Real Madrid en las últimas temporadas y dejó claro que quiere que el ciclo de éxito continué porque su club "siempre quiere más". "Es el único en conseguir seis Copas de Europa en los últimos diez años. Ha protagonizado una dinastía inigualable. Hemos incorporado jugadores extraordinarios y a un entrenador como Xabi Alonso, uno de los mejores del mundo, que dirigirá a un equipo que afrontará el reto de seguir ganando", finalizó.

