Todos los cambios del caso de Dani Alves, acusado de agresión sexual: versiones, abogado y estrategia

Dani Alves ha cambiado varias veces de versión tras haber sido acusado de agresión sexual. En primer lugar, en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', defendió que pasó esa noche en la discoteca pero que no conocía a la chica ni sabía quien era. Pero las cámaras de seguridad de la discoteca y varios testigos desmontaron su versión. Demostraban que estuvo con ella y el futbolista cambió sus palabras.

Dani Alves dice ahora que sí, que mantuvo relaciones con la joven, de 23 años, aunque fueron consentidas y que mintió para no reconocer esa infidelidad ante su familia y su mujer.

Para Aranzazu Menendez, abogada penalista, "las contradicciones en sí no son positivas, no son una ayuda para la credibilidad de una persona, pero no son una prueba de culpa".

Cambios en la defensa

Otro cambios del caso es jurídico, ya que a su causa se ha sumado el abogado Cristobal Martell, un prestigioso letrado que ya le ha visitado en prisión. A su entrada, ha explicado a Antena 3 Noticias que "su cliente está fuerte, sereno y tranquilo". Asegura que presentarán recurso para que su cliente salga en libertad a la espera de juicio. El jugador le ha explicado que sí hubo una infidelidad pero no agresión sexual y que ha dado varias versiones porque quería proteger a su familia y a su mujer.

Quien no ha cambiado ni un ápice su versión, es la chica. Su abogada asegura que está en tratamiento psicológico, algo habitual para los expertos. Tal y como explica Chus Rodriguez, experta en violencia sexual del Colegio de Psicólogos de Cataluña que explica que en estos casos es habitual que se sufra estrés postraumático y cuadros de ansiedad, pérdida de apetito o depresión.

El relato de la víctima es una de las claves de la investigación. Ella siempre ha declarado que fue agredida sexualmente en el baño de la sala vip de la discoteca.