Dani Alves llora en el juicio: "Ella no me dijo que no quería"

Y al tercer día declaró Dani Alves... Este miércoles, pasadas las 19:20 de la tarde y tras casi dos horas de visionado de vídeos relacionados con los hechos, el acusado por una presunta violación a una joven en una discoteca en diciembre de 2022, ha testificado en último lugar y tras escuchar a todos los testigos y las pertinentes pruebas periciales.

"Empezó a tocarme las partes y no tuve que insistirla para ir al baño"

Dani Alves, que bebió "dos botellas de vino y alguna copa de whisky" no tardó en declarar, como era de esperar, todo lo contrario a la versión dada por la víctima y sus amigas: "Empezamos a perrear, puso la mano para atrás y empezó a tocarme las partes... Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir, entró más tarde que yo y se puso de rodillas delante mío para hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo", así iniciaba su exposición el acusado.

"Se puso de rodillas y me hizo una felación... y eso fue prácticamente todo el coito"

El brasileño acudió rápidamente a los hechos ocurridos en el baño de la sala VIP: "La felación fue prácticamente todo el coito... Después se sentó delante de mis piernas y eyaculé fuera. No la abofeteé, ni la tiré al suelo, no soy un hombre violento. Y no me dijo que no quería practicar sexo. En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada", explicó, algo que contrasta totalmente con la versión de la acusación particular: "me hizo mucho daño, se corrió dentro"...

"En ningún momento me dijo que no quería practicar sexo"

Ya en la recta final de su declaración, el ex del Barça y Sevilla, entre otros clubes, rompió a llorar (prácticamente no podía hablar) y recordó la manera en la que se enteró del revuelo que tuvieron los hechos: "Al llegar a casa mi esposa estaba dormida... Me entero por un periódico que me estaban acusando y me llega la noticia que me acusan de agresión sexual... (llorando)".

En último lugar, el acusado aseguró que tras lo sucedido "estaba prácticamente arruinado porque me habían bloqueado la cuenta en Brasil y me habían roto todos los contratos. Se me vino todo encima...", concluyó Dani Alves antes de que Fiscalía, acusación particular y defensa finalizaran la sesión con sus respectivas conclusiones de lo sucedido.