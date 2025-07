Unos audios revelan que Mouliaá presionó a una amiga para sostener su denuncia contra Errejón: "¡Que tengo una hija y soy mamá soltera!"

La causa judicial contra Íñigo Errejón sigue abierta, y ahora un nuevo giro ha sacudido el caso. Antena 3 Noticias ha accedido a una serie de audios en los que la actriz Elisa Mouliaá, que interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual ocurrida en 2021, presiona a una amiga para que respalde su versión ante el juez. En las grabaciones, Mouliaá suplica, reprocha e incluso amenaza con denunciarla si no declara a su favor.

En los audios filtrados, Mouliaá insiste en que su amiga Soraya, organizadora de la fiesta donde presuntamente ocurrieron los hechos, no diga nada que la contradiga: "Tía, me das miedo. Me da miedo que declares en mi contra. ¡Que tengo una hija y soy mamá soltera!", se la escucha decir.

La conversación muestra un tono cada vez más tenso. Soraya, incómoda con la presión, responde: "Deja de hablarme como si fuese tu clienta", y le recrimina: "Estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho en ese momento". Según ella, Mouliaá se mostró contenta tras el beso con Errejón en el ascensor y se fue con él voluntariamente a su casa.

"Yo no lo denuncio porque crea que sea un delito"

En otra parte de la grabación, la actriz admite que no considera lo ocurrido como un delito, pero justifica su denuncia por las numerosas acusaciones contra el político: "Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía (…) Estamos demasiado acostumbradas a los babosos, lo que pasa es que este tío ha hecho abuso de poder". Incluso señala que su decisión de denunciar vino influenciada por lo que vio en televisión: "Yo denuncié porque puse la tele y vi que había demasiadas denuncias contra él".

Ante las dudas de su amiga, Mouliaá insiste en proteger su versión: "Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Y si se archiva, que se archive por falta de rotundidad… pero no por denuncia falsa, porque falsa no es".

"Me quieres joder la vida"

La tensión va escalando, hasta el punto en que la actriz amenaza con denunciar a su amiga si testificaba en su contra: "Como digas eso, te denuncio por mentirosa. Me quieres joder la vida". También le advierte de las consecuencias legales que podría sufrir si no respaldaba su versión: "Si tú coges y empiezas a decir que te conté no sé qué... me van a meter por denuncia falsa (…) Yo lo que no quiero es que me sienten en un puto banquillo y ya no es que me acusen de denuncia falsa sino todo lo que tenga que pagar, que no tengo. Que estoy viviendo poco a poco día a día como puedo".

Soraya terminó declarando ante el juez el pasado 20 de junio, y en su testimonio aseguró que Mouliaá "fabula y adorna cosas", además de reprocharle el intento de manipulación emocional a través de estos audios. Ahora será el juez quien deberá decidir si el caso contra Íñigo Errejón sigue adelante o si, tras estas revelaciones, se archiva definitivamente.

