Muere un futbolista de 23 años tras recibir una patada en la cabeza en pleno partido

David Llanos, futbolista de 23 años, fue encontrado muerto el pasado 3 de julio en su domicilio después de recibir una brutal patada en una pachanga que tuvo lugar en el distrito de La Encañada, Cajamarca (Perú).

Muere tras recibir una patada en la cabeza

La agresión sucedió días atrás, concretamente el sábado 28 de junio por la noche, y en un vídeo captado por las cámaras de seguridad de las instalaciones se puede ver como Llanos Juárez cae al suelo tras un rifirrafe con un rival y segundos después un jugador va directo hacia él y le propina una brutal patada en la cabeza.

El jugador sufrió daños severos y fue hospitalizado pero poco después fue dado de alta y ya el día 3 de julio apareció sin vida en su hogar. La autopsia ha revelado que falleció por insuficiencia respiratoria aguda y hemorragia subaracnoidea con edema cerebral y pulmonar. El agresor abandonó el lugar de los hechos enseguida y pasaron días hasta que las autoridades locales le detuvieron.

Críticas al equipo médico y autoridades

El trágico desenlace ha provocado que la familia critique duramente al equipo médico que atendió al futbolista, a los que culpan de no haber actuado de forma profesional al dejarle volver a casa sin superar antes las pruebas pertinentes. No obstante, otras asociaciones sociales y vecinales de la zona apuntan directamente a las autoridades por no haber iniciado una investigación policial ni acciones penales.

El club en el que jugaba, Club Deportivo Santa Rosa de Combayo, llegó a competir en la Copa Perú 2025 y alcanzó la Etapa Provincial.

Una muerte similar hace dos meses

Por otra parte, el fútbol peruano también sufrió una situación similar hace meses con la muerte del futbolista de 21 años, Helar Gonzales Altamirano, tras estar dos días ingresado al sufrir un duro choque contra el portero rival en pleno partido de la Copa Perú.

"La FPF lamenta el fallecimiento de Helar Gonzales Altamirano. Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y al Club Real Titán", informó la Federación Peruana de Fútbol al conocer el triste desenlace de uno de sus jóvenes futbolistas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com