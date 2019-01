Javier Tebas responde a Ángel Torres: "Segurísimo que no se persigue a ningún equipo madrileño"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que no se persigue a ningún equipo madrileño desde el organismo que conduce después de que Ángel Torres, mandatario del Getafe, afirmara que le consta que quieren que bajen dos conjuntos de esa comunidad.

"Segurísimo que no se persigue a ningún equipo madrileño, Ángel Torres lo dijo en un entorno de broma. Ni se favorece a ninguno. Y menos con el uso del VAR", declaró ante los medios en la entrega de los Premios al Altruismo 2018 por parte de la Fundación José Ramón de la Morena.

"También decían que venía mal que no hubiera grandes clubes en Primera, que estaban todos en LaLiga 123. Ahí están los números y los datos. Seguimos creciendo", señaló también el dirigente en el acto celebrado en la localidad madrileña de Brunete.

Tebas incidió en las palabras de Torres: "He visto el entorno donde lo dice, cómo lo dice, en un discurso que la mayor parte es de broma y lo entiendo como una motivación que estaba diciendo a sus jugadores y a todo el mundo, como diciendo que hay que hacer cuarenta puntos porque aunque vayan bien cuesta mucho. Como picando a la gente".

La situación de Isco

"Cuando es de broma hay que ver el entorno. Yo ahora siempre que veo un titular en un digital espero mucho porque he vivido muchos titulares que están fuera del entorno y fuera del contexto y no es lo que pretendes decir. He visto el entorno en el que lo ha dicho Ángel Torres y no veo que quiera decir eso", manifestó.

Desde algunos sectores se critican los posibles arbitrajes favorables que está recibiendo el Athletic de Bilbao, uno de los clubes implicados en la lucha por el descenso. Para el presidente de LaLiga no sería un fracaso que el conjunto vasco bajase: "Para el Athletic posiblemente sí pero para el mundo del fútbol no. Esto es competición, es LaLiga y los tres que peor lo hacen bajan".

Por otro lado habló de la situación de Isco Alarcón en el Real Madrid: "No tengo opinión de lo que hay. Creo que Isco es un gran jugador y que el Real Madrid hará lo que sea para que siga. Yo espero que continúe allí la próxima temporada".

Preguntado por su deseo de disputar un partido liguero fuera de España, algo que finalmente no sucederá este curso, comentó: "Sabíamos que era difícil pero la razón, la ética y el derecho nos amparan. Hay que pensar que LaLiga tiene muchísimos objetivos, no solo el partido de Miami. Es importante en la estrategia internacional pero no lo único y fundamental. Lo vamos a seguir trabajando porque es importante para nosotros".

Defiende a Enrique Cerezo

"Me he sentido muy respaldado por los clubes de LaLiga, que es lo importante. Me debo a ellos, trabajo para los clubes de LaLiga y la mayor parte de ellos está de acuerdo con el partido de Miami. Por tanto he hecho lo que me corresponde, pelear por lo que creemos que es lo bueno para LaLiga y para el fútbol español", dijo también.

El dirigente lamenta que algunos pongan palos en las ruedas a LaLiga en algunos casos: "Yo creo que es por ignorancia. Nosotros estamos muy por delante en gestión, en tecnología, en el modo de ver lo que debe ser la industria del fútbol. Les perdono porque es por ignorancia".

En cuanto al que muchos han considerado un comentario machista de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, cuando en respuesta a una periodista expresó que de dinero no hablaba y menos con una mujer, apuntó: "Conociendo a Enrique, evidentemente que se han sacado fuera de contexto".

Por último, analizó la situación del Reus: "Vamos a esperar, el lunes veremos. No voy a anticipar algo sin saber todavía qué puede ocurrir. Ellos han hecho una nota bonita, interesante, han agradecido a LaLiga nuestro esfuerzo". "Creo que son víctimas, LaLiga ha salido al rescate de los jugadores. Ellos no creen en el club y por eso no tienen la esperanza de que el lunes se puede resolver. Pero hay que esperar al lunes", completó.