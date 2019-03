Hierro firma por tres años como técnico de la Federación de Israel

El exfutbolista Fernando Hierro visitará Israel en los próximos días para cerrar un contrato de tres años de trabajo con la Federación Israelí de Fútbol y el Ministerio de Deporte, informa el suplemento deportivo del diario Yediot Ahronot. El excapitán madridista se ha reunido esta última semana en Madrid con dos representantes de ambos organismos para ultimar los detalles del contrato, conversaciones en las que las partes han definido un nuevo programa de trabajo que se extenderá tres años.

Hierro ha sido elegido para llevar a cabo una revolución en el fútbol israelí desde las bases, con un programa similar a los aplicados en España a nivel nacional. El objetivo, dice el diario, es homologar las técnicas de entrenamiento desde las categoría más jóvenes hasta la selección absoluta, de forma que un jugador que llega a la máxima categoría haya tenido que pasar todo el proceso.

"No hay jugador en España que haya llegado a la selección absoluta sin pasar todo el recorrido desde abajo", advirtió el ex jugador a sus interlocutores israelíes en una de las reuniones, según el diario. En las últimas reuniones Hierro ha sido puesto al tanto de la situación del fútbol local, que no consigue materializar el potencial de jugadores individuales en una capacidad colectiva capaz de clasificar a Israel para una competición internacional.

La última vez que este país disputó un Mundial fue el de México en 1970, y nunca ha conseguido la clasificación para la fase final de una Eurocopa, a pesar de haber estado a punto de hacerlo en dos ocasiones. De las explicaciones que se le han dado, Hierro ha detectado una notoria falta de preparación física y mental entre los jugadores israelíes, por lo que el plan de trabajo incluirá la incorporación de expertos españoles en esos ámbitos.

El diario menciona los nombramientos de directores técnicos para las selecciones juveniles, el de entrenadores físicos -entre los que se baraja el nombre de Javier Miñano, preparador de la selección durante el Mundial de 2010-, y la aplicación de todo un programa para elevar la capacidad de los jugadores israelíes desde la adolescencia.