Hazard: "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos"

Eden Hazard lo tiene claro: Messi es el 'G.O.A.T.'. Así lo ha afirmado en una entrevista para 'HLN', donde asegura que tanto él como sus tres hijos son "fanáticos" del argentino. "¿Dos 'G.O.A.T.'s dices? Sólo hay uno: Messi", afirma categórico.

La pasada temporada, Hazard se midió en dos ocasiones al Barça de Messi en Champions League y relata cómo fueron esos encuentros: "Mis tres hijos estuvieron en Stamford Bridge. El mayor es un gran fan de Messi, en realidad todos lo somos. Quería verle ese día porque es un jugador especial".

Eso sí, no salió contento por los resultados obtenidos contra los azulgrana. "Los dos partidos contra el Barcelona -en Champions- no fueron mis mejores recuerdos de 2018. Estaba feliz por jugar contra el Barça de Messi, pero no logré lo que esperaba, estaba desilusionado", asegura.