Un grupo de ultras del Atlético intimidó a una niña negra y a su madre por llevar una camiseta de Vinicius

Otro supuesto episodio racista pudo tener lugar en los aledaños del Cívitas Metropolitano en la previa del Atlético de Madrid - Real Madrid de la jornada 6. Según informó 'Carrusel Deportivo', un grupo de ultras rojiblancos increparon a una niña negra y a su madre por portar la camiseta de Vinicius Jr, que ni estuvo convocado por una gastroenteritis. Los testigos aseguran que les gritaron "vikingos, no" o "madridistas, hijos de puta", además de burlarse de ellas con onomatopeyas de mono.

La madre se llevó en brazos a la desconsolada niña

Según el citado medio, la madre tuvo que coger a la niña en brazos tras el llanto desconsolado de esta.

LaLiga investiga lo sucedido

Por otra parte, 'El Mundo' también ha confirmado que LaLiga, presidida por Javier Tebas, ya dispone de las imágenes de los hechos y está intentando contactar con la familia de las supuestas víctimas para recabar más información y terminar de esclarecer lo sucedido.

Una previa sin mayores incidentes

No obstante, los minutos previos al arranque del partido entre Atlético y Real Madrid no se salieron de la normalidad que debe haber en eventos como este, por mucho que ambos equipos sean rivales. La Policía también desplegó muchos efectivos para asegurarse de que no se producían incidentes de ningún tipo.

Vinicius fue baja de última hora

El atacante brasileño, 'protagonista' de este lamentable y supuesto suceso, ni entró en la convocatoria de Carletto Ancelotti tras enfermar por gastroenteritis, según afirmó el club madridista horas antes. Vini parecía haberse recuperado de su lesión y justo cuando parecía que podía incluso partir como titular... cayó enfermo.

Victoria contundente del Atlético

En cuanto a lo futbolístico, los del Cholo Simeone se llevaron los tres puntos tras imponerse 3-1 a los blancos con un doblete de Álvaro Morata y un tanto de Griezmann, todos de cabeza. Kroos acortó distancias antes del descanso (2-1). Buen partido de los rojiblancos para restar 3 dígitos a los merengues y sumar otros tantos para volver a la zona noble de la clasificación, a 6 del Barça y a 5 del Madrid con un partido menos (vs Sevilla, se suspendió por el temporal). Los de Ancelotti pierden el partido de la temporada tras 6 victorias en 6 partidos.