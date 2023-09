El Atleti castiga las miserias del Madrid y vuelve a meterse en la pelea por la Liga

El Atleti de Simeone y Morata ha tumbado al líder de la Liga. Y cómo lo ha hecho. Los rojiblancos firmaron un gran partido pero tampoco necesitaron estar excelsos en defensa, ni en ataque, dónde les valió con centrar cuatro veces al área y marcar tres goles ante una de las peores defensas que se le recuerdan al Real Madrid. Bellingham escondió, hasta que pudo, las carencias de los blancos en este arranque de campeonato. Primer batacazo de la temporada para el Real. Se escucharon 'olés' en el Metropolitano. El Barça ya es líder.

Los blancos tienen que hacerse ver los inicios

El derbi madrileño comenzó como lo suele acostumbrar el Real Madrid en este inicio liguero, encajando un tanto en los 10 primeros minutos, y no sería el último. Un simple centro lateral desde la banda desajustó las marcas en la zaga blanca para que Morata se anticipara a Alaba y pusiera la cabeza poniendo el primero de la noche. Echa y mucho de menos el Madrid a Militao. Cuarto partido de los seis de Liga en el que los blancos reciben un gol en los 15 primeros minutos (Almería, Getafe, Real Sociedad y Atleti). Asignatura pendiente, de momento suspendida con un cero.

Esta vez el gol en contra no hizo despertar a los de Ancelotti, que siguieron dormidos en los marcajes y encajaron el segundo apenas otros 10 minutos después, ahora le tocaba a Griezmann, y volvió a ser de cabeza. Cómo sufrieron los visitantes por arriba... El líder estaba KO y sin atisbos de poder meterse en el partido. Incluso Kepa evitó la sentencia tirando de reflejos tras un tiro de Saúl en el área al primer toque. O reaccionaban los blancos o se llevaban un saco.

Y lo hicieron, de mano de Toni Kroos, que sigue siendo decisivo en la medular, esta vez muy solo ya que Modric no apareció y fue sustituido al descanso. El alemán metió un derechazo imparable al que no llegó Oblak para recortar distancias. Las tornas cambiaron completamente, el Atleti agazapado - más aún- y el Madrid lanzado. Fue en la recta final cuando llegó la dosis de polémica necesaria - o no- en un derbi de la capital. El VAR anuló un gol de Camavinga por fuera de juego de Rüdiger, que estaba en posición ilegal, pero es ahí dónde entra la duda: ¿participó o no en la jugada? Primera queja de los de Ancelotti. Instantes después, Rodrygo encaraba solo por la banda y Giménez no tuvo otra opción que pararle, para unos amarilla, para otros roja. Terminó siendo lo primero, también dudosa, muy dudosa. Las dos cayeron 'a favor' de los locales.

El Madrid hace aguas por arriba

Y sí, parece difícil de creer, incluso con el gol de Morata en el 3'... pero otra vez, por quinta vez en la temporada el Madrid volvió a recibir un gol nada más reanudarse el juego. Lo nunca visto no solo en el Madrid sino en mucho tiempo en la élite del fútbol. Por lo menos algunos no lo recordamos. Morata remató completamente solo de marca y finiquitó el derbi en el 46'. Le sobraron 44 minutos a los del Cholo.

Ancelotti buscó reaccionar con un triple cambio...¡defensivo! Intentaba equilibrar un equipo partido y evitar la sangría, lo consiguió a medias, pero la entrada de Mendy en la banda fue otro despropósito. El Madrid casi echó de menos a Fran García, que fue superado en la primera parte pero que no desespera como lo hace el francés. Joselu apenas entró en acción y Brahim, que lo intentaba y lo conseguía bastantes más veces que su homónimo en la otra banda, Rodrygo, se veía solo arriba.

Bellingham, desquiciado: el Barça ya es líder

Se desesperaron los merengues en los minutos finales, incluso Bellingham pudo ser expulsado por una fuerte entrada, sinónimo de lo desquiciados que estaban los jugadores de Carletto. Jude esta vez no fue decisivo, pero sí demostró que sus goles escondían una realidad que necesitaba plasmarse con un resultado como este. Primera derrota de los vikingos, o batacazo, depende de cómo se mire. El Barça, que remontó ayer ante el Celta, ya lidera la clasificación de la Liga. El Atleti, a 6 de los culés con un partido menos y a 5 de los blancos, no quiere despedirse tan pronto.