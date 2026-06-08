Florentino Pérez presume de las 15 Champions y regala a León XIV una camiseta del Real Madrid

Florentino Pérez le ha regalado a León XIV una camiseta con su nombre, Robert Prevost, además de haberle enseñado la sala de las 15 Copas de Europa con motivo de la presencia del pontífice en el estadio Santiago Bernabéu, donde ha participado en un multitudinario evento con la comunidad diocesana que ha llenado por completo el aforo del estadio blanco.

"Florentino Pérez recibió al papa León XIV en el Bernabéu, donde se celebró un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. El presidente del Real Madrid obsequió al pontífice con una camiseta de nuestro equipo personalizada con su nombre de pila (Robert F. Prevost) y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio. El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla al presidente del Real Madrid", ha comunicado el conjunto merengue en su página web.

'Robert Prevost', con el '1'

El presidente madridista le hizo entrega de una camiseta al pontífice con el nombre de este, Robert Prevost, y el dorsal número 1. Florentino, además, también le obsequió con la habitual réplica del estadio.

Florentino Pérez entregando una réplica del estadio a León XIV | Real Madrid

Por otra parte, el papa León XIV le entregó una medalla al presidente del Real Madrid. Florentino estuvo presente en el palco junto a Díaz Ayuso y Martínez Almeida durante el acto que ha tenido lugar este lunes por la tarde noche. Un papa que ya dejó claro su amor por el Real Madrid, aunque más como Robert Prevost, porque como papa... "¿Barça o Real Madrid? El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid...", dijo entre risas en el avión minutos antes de aterrizar en Barajas este pasado sábado.

Horas ajetreadas en el club blanco

Por otra parte, han sido unas horas muy ajetreadas en el club capitalino ya que hace menos de un día Florentino Pérez se impuso con un 65% en una elecciones presidenciales que no se celebraban desde hace 20 años. Enrique Riquelme se llevó el 35% de los apoyos y pese a perder salió más reforzado de lo que se pensaba: "Aquí seguiremos".

De momento, habrá Florentino Pérez para rato en Chamartín, concretamente hasta 2030, cuando se cumplirían 27 años del empresario dirigiendo el club en dos épocas diferentes.

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