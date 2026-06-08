Sigue en directo el encuentro del papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid en el Bernabéu

Madrid se prepara para una de las citas religiosas más multitudinarias de los últimos años. El papa León XIV participará este lunes en un encuentro con la Iglesia madrileña en el estadio Santiago Bernabéu, donde está prevista la asistencia de cerca de 70.000 personas procedentes de parroquias, movimientos e instituciones religiosas de toda la región.

El acto arrancará a las 19:00 horas y contará con la participación de fieles de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe. La organización ha diseñado una jornada que combinará momentos de oración, música, testimonios y mensajes pastorales.

Música, testimonios y un coro de mil voces

Antes de la intervención papal, el estadio acogerá diversas actuaciones musicales y culturales. Entre los artistas confirmados figuran David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, además de otros nombres como Íñigo Quintero o La Voz del Desierto.

Uno de los elementos más destacados será el Coro Familiar Iglesia de Madrid, formado por cerca de 1.000 cantantes, de los cuales 300 son niños. La agrupación estará acompañada por 70 músicos y un centenar de bailarines bajo la dirección del sacerdote Toño Casado. La gala contará además con la participación del mago Jorge Blass y del humorista Santi Rodríguez, que aportará el componente más distendido de la jornada.

La Almudena y Medinaceli, protagonistas

El encuentro tendrá también una dimensión simbólica para la ciudad. Las imágenes de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, y de Jesús de Medinaceli recorrerán el interior del estadio durante la celebración.

Horas antes, los asistentes podrán seguir a través de las pantallas del Bernabéu el acto que se celebrará en la Catedral de la Almudena, donde León XIV entregará la Rosa de Oro a la patrona madrileña. A esta ceremonia acudirá la reina Sofía.

El mensaje del Papa

La intervención de León XIV estará centrada en la vida de la Iglesia y en los retos de la evangelización. El Pontífice mantendrá un diálogo con representantes de la comunidad católica madrileña y escuchará varios testimonios relacionados con la actividad pastoral de las diócesis.

La cita concluirá alrededor de las 20:30 horas, poniendo fin a una jornada que convertirá al Santiago Bernabéu en el epicentro de la visita papal a Madrid.

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