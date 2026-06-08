El Real Madrid pone a la venta la camiseta de León XIV: ¿a qué precio y cuánto vale la equipación completa?

Con motivo de la visita del Papa a Madrid, y concretamente al Santiago Bernabéu este lunes con un multitudinario evento, el Real Madrid ha puesto en venta la camiseta oficial de León XIV.

La camiseta por 195 euros

Una elástica que el club merengue ha puesto en venta este mismo lunes a un precio de 195 euros, solo la camiseta, porque el pantalón vale 55 euros y las medias 25, por lo que la equipación completa con pantalones y medias alcanza la cantidad de 275 euros.

"El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid"

Un momento perfecto el del club blanco para poner a la venta merchandising del pontífice, que precisamente el pasado sábado reconoció minutos antes de llegar a la capital española que era aficionado del Real Madrid: "¿Barça o Real Madrid? El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid".

El Santo Padre también disfrutó este domingo de la presencia de Carolina Marín y Teresa Perales, leyendas del deporte español y de la raqueta, siendo León XIV un grandísimo aficionado del tenis tal y como declaró nada más ser elegido.

"El próximo 8 de junio, el Estadio Bernabéu se llenará de música, arte y testimonios para recibir al Papa León XIV. Artistas, presentadores y comunicadores se unen a este gran encuentro de la Iglesia de Madrid. Si no puedes estar allí, no te preocupes: podrás seguir todo el evento en directo desde nuestras redes sociales y las de @jovenes_madrid", así describió la Archidiócesis de Madrid el evento de este lunes en el Bernabéu.

Florentino, investido presidente

Días además muy ajetreados en Chamartín ya que Florentino Pérez fue investido presidente en la madrugada del domingo al lunes tras imponerse con el 65% de los votos a Enrique Riquelme, que sumó el 35%, en las primeras elecciones del club desde 2006.

Florentino, de 79 años, sumará un total de 27 años al frente del club (solo gobernó Ramón Calderón de 2006 a 2009 y Vicente Boluda de enero a junio de 2009), lo que es prácticamente todo el siglo XXI dirigiendo la entidad madridista.

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