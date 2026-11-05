Emotivo funeral de Jesús de Miguel en Navahermosa: el mundo del fútbol se vuelca en su último adiós

El mundo del fútbol español se ha volcado este jueves en el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido a los 30 años tras sufrir un terrible golpe durante el partido contra el Andorra. La localidad toledana de Navahermosa, de donde es originaria su familia, ha acogido una multitudinaria despedida en la que vecinos, familiares, amigos y numerosas personalidades del deporte han acompañado al delantero en su último recorrido.

El féretro con los restos mortales de Jesús de Miguel ha salido del tanatorio municipal y ha recorrido en procesión las calles de Navahermosa hasta llegar a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde se ha celebrado la misa funeral. La calle que conecta ambos edificios se ha llenado de personas que han querido rendir homenaje al futbolista y mostrar su apoyo a una familia golpeada por una tragedia que ha conmocionado al fútbol español.

Multitud de clubes, federaciones y jugadores

La despedida ha reunido a representantes de numerosos clubes, federaciones, árbitros y futbolistas, reflejando la conmoción que ha provocado la muerte del delantero del Tenerife. A lo largo de la jornada, diferentes personalidades del mundo del deporte se han desplazado hasta Navahermosa para asistir a la capilla ardiente o participar en la ceremonia religiosa.

Entre los asistentes han estado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño. También han acudido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, además del exseleccionador José Antonio Camacho. "Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido y se une en el dolor", ha manifestado De la Fuente.

"Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido y se une en el dolor"

El Atlético de Madrid también ha estado representado por su accionista mayoritario, Miguel Ángel Gil Marín, mientras que el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha acompañado a los familiares y allegados del futbolista.

A la despedida se han sumado otros nombres vinculados al fútbol español, como David Aganzo, Rubén de la Red y Óscar Trejo, además de representantes de diferentes estamentos deportivos.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también ha asistido al funeral, en una jornada marcada por las muestras de cariño y respeto hacia el jugador fallecido.

Procesión hasta la iglesia

Los vecinos de Navahermosa han querido acompañar al futbolista en su último recorrido por las calles de la localidad. La procesión desde el tanatorio municipal hasta la iglesia de San Miguel Arcángel ha congregado a numerosas personas, que han salido a despedir al delantero y a mostrar su cercanía a la familia.

El municipio toledano mantiene una estrecha vinculación con Jesús de Miguel por los orígenes familiares del futbolista, una circunstancia que ha convertido su despedida en un acontecimiento especialmente emotivo para los vecinos.

El delantero del CD Tenerife falleció el pasado martes, a los 30 años, después de sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en el fútbol nacional y numerosas muestras de condolencia de clubes, jugadores, entrenadores y organismos deportivos.

Con la celebración de la misa funeral en Navahermosa, familiares, amigos y representantes del deporte español han dado así su último adiós a Jesús de Miguel, en una jornada en la que el fútbol ha dejado a un lado sus rivalidades para acompañar a la familia del delantero en uno de sus momentos más difíciles.