Lamine Yamal sorprende a sus seguidores entregando regalos por Barcelona: "¡Qué loco! Lamine, te queremos"

Con casi 60 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de cuatro millones de suscriptores en su canal de YouTube, todo lo que publica y hace Lamine Yamal se convierte en viral al instante. Y eso es lo que ha ocurrido con su última acción: decidió sortear 100 beats entre sus seguidores por las calles de Barcelona. Una promesa que realizó durante el Mundial y que ha cumplido.

"Chavales, nuevo vídeo de YouTube. Como ya dije, si ganábamos el Mundial sorteaba 100 beats. Vamos a repartirlos por Barcelona y a ver qué tal", arranca diciendo la estrella del Barcelona en un vídeo que ya acumula de 2,4 millones de visualizaciones.

Dicho y hecho. Lamine Yamal se subió a su coche y comenzó a recorrer las calles de Barcelona, avisando a sus seguidores dónde se encontraba en cada momento. Como no podía ser de otra forma, la locura fue total. A la primera storie que subió el crack culé se reaccionó al instante.

Lamine Yamal, acompañado por su novia y sus amigos, iba publicando su localización pro las calles de la Ciudad Condal, generando una verdadera locura. Chavales bajando a la calle en pantalón corto y en chancletas, colas agolpándose junto a cada localización del futbolista de Rocafonda…

"¡Qué cojones!", "¡Qué loco! Lamine, te queremos", eran algunas de las reacciones de los seguidores del crack azulgrana.

Para el final dejó el regaló gordo: dos entradas para un partido de la Champions League y unas botas firmadas. El afortunado no se podía creer tal obsequio de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Lamine Yamal, baja para el duelo ante Chequia en Praga

El delantero del Barcelona será baja este jueves en el partido de la Nations League ante República Checa en Praga. El futbolista de Rocafonda arrastra molestias en su rodilla y se ha optado por la precaución, con el objetivo que esté a disposición de Luis de la Fuente para el duelo ante Inglaterra el domingo en el Metropolitano.

"No me preocupan los mensajes de fuera porque ya estoy yo para aclararlo. La gente crea argumentos que no tienen que ver con la realidad. Lamine no tiene ningún privilegio. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador. Hablé ayer y hoy con él. Igual que con Mikel. La evolución es buena. La recuperación es buena y creemos que el viernes va a estar con nosotros", ha aclarado Luis de la Fuente este miércoles en Praga al ser preguntado por Lamine Yamal.

"Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad y el invento. Es por lo que he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañarte y mentir", ha indicado Luis de la Fuente.

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