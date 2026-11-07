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Muerte De Miguel
El Heliodoro de Tenerife llora la muerte de Jesús de Miguel en un emotivo homenaje con la presencia de todo el fútbol español
Además de la plantilla del Tenerife, entrenadores, jugadores y representantes de todo el fútbol español presenciaron el último adiós a Jesús de Miguel.
El Heliodoro Rodríguez se ha deshecho en un emotivo aplauso en homenaje y recuerdo al delantero Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes 3 de noviembre tras una dura entrada del portero Jesús Owono.
Su club, el CD Tenerife, y el fútbol español siguen volcados en recordarle y en ayudar a su familia tras este trágico e inesperado suceso. Por esta razón, en todos los partidos de la liga profesional española se ha guardado un emotivo minuto de silencio antes de los encuentros, y se ha vuelto a parar el juego en el minuto 9 (dorsal del jugador) para rendirle homenaje.
Todo el Tenerife -presidente, directivos, entrenador y jugadores-, afición y todos los clubes de LaLiga estuvieron presentes en el último tributo a De Miguel.
El encuentro del conjunto canario fue aplazado para que se realizara el homenaje este sábado con toda la plantilla al completo, acompañada de representantes, presidentes y entrenadores de Primera y Segunda, se vistió de luto para dar el último adiós al atacante.