La UCO acude al Ministerio de Igualdad por posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato con fondos europeos

La Fiscalía Europea ha anunciado que investiga en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude en relación a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. A través de un comunicado, detallan que cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", precisa el escrito.

La investigación

La investigación comenzó el pasado año y se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, que se emplean para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.

Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.

En noviembre de 2025, el caso de las pulseras antimaltrato ya llamó la atención de la Comisión Europea, cuando advirtió de que examinaría los fallos detectados en estos dispositivos, puesto que su correcto funcionamiento está vinculado al cumplimiento de uno de los objetivos del plan de recuperación español y, por tanto, al desembolso de parte de los fondos europeos.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó en aquel momento que la adquisición de estos dispositivos figura como el hito 472 del plan de recuperación español y que su cumplimiento sería evaluado por Bruselas cuando España presentase su octava solicitud de pago.

Igualdad garantiza "transparencia absoluta"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha garantizado la "transparencia absoluta" de su departamento tras saltar esta investigación sobre un posible fraude en la adquisición de pulseras antimaltrato con fondos comunitarios. Lo ha señalado durante una rueda de prensa de la presentación de una campaña con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.

Tras conocerse la investigación europea, Redondo ha asegurado que "no es nada nuevo", a la vez que reivindicó la cooperación de su departamento con los órganos fiscalizadores, ya que lleva "colaborando" durante "meses" también con otras fiscalizaciones al respecto, como la que hizo el Tribunal de Cuentas. Redondo ha insistido en que la colaboración de Igualdad es "total y absoluta", de manera que facilitará "toda la información que se requiera".

La UCO acude al Tribunal de Cuentas en busca de información de donaciones al PSOE

Este mismo jueves, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tmabién han acudido a la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias.

Fuentes próximas a la investigación informan a EFE de que los agentes requieren información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de Justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos. Se trata de una investigación que abrió el juez Ismael Moreno el año pasado y que forma parte del caso Koldo, que está compuesto por varias piezas separadas. Esta es una de ellas y lleva secreta desde su apertura.