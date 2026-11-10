La Audiencia Provincial de Almería pide a Santi Mina que prepare su entrada en la cárcel

Santi Mina fue condenado en mayo de 2022 a una pena de cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual a una mujer el 18 de junio del 2017 en Mojácar (Almería). Más de cuatro años después, la Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha requerido a la defensa del futbolista gallego que en el plazo de diez días presente sus alegaciones sobre la ejecución de dicha pena. De esta forma, los jueces han iniciado la ejecución de la condena y recuerdan, a través del auto judicial, que al superar la condena los dos años de prisión, la suspensión ordinaria resulta inviable, por lo que el siguiente paso judicial, una vez consumido este trámite, será dictar un mandamiento para el ingreso voluntario del jugador en el centro penitenciario que elija.

Además, la Audiencia de Almería exige al futbolista gallego que se pronuncie sobre el cumplimiento de la "prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio, durante un período de doce años". También apercibe a Sani Mina y le recuerda que puede "incurrir en delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento" de estas restricciones.

El auto da igualmente traslado a la acusación particular para que se posicione sobre la forma de abono de la responsabilidad civil de 25.000 euros impuesta al jugador en concepto de daño moral. Asimismo, la resolución judicial declara firme la sentencia absolutoria dictada respecto al también futbolista David Goldar.

Una sentencia confirmada por el TSJA y el Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó en julio de 2023 la condena a Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar, aunque redujo la indemnización por daños morales de 50.000 a 25.000 euros. El pasado 23 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de cuatro años de cárcel para el futbolista gallego, desestimando los 29 recursos de casación interpuesto por la defensa de Santi Mina contra la sentencia ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La sentencia emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre rechazó la absolución planteada por Santi Mina con el argumento de que actuó bajo un error vencible acerca del consentimiento de la mujer. Los magistrados concluyeron que el relato de hechos presenta una secuencia "en la que el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza".

Con el auto redactado por la Audiencia de Almería la entrada en prisión de Santi Mina es inminente y se deberá ejecutar sin más dilaciones.