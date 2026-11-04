Owono rompe su silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, ha roto su silencio después de la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que falleció el pasado lunes tras sufrir una grave lesión durante el encuentro entre ambos equipos.

El guardameta internacional con Guinea Ecuatorial, protagonista de la dura entrada que precedió al fallecimiento del futbolista madrileño, ha publicado un comunicado a través de su club en el que expresa su profundo dolor por lo ocurrido y traslada sus condolencias a la familia y allegados de la víctima.

"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado"

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", ha reconocido Owono, visiblemente afectado por una tragedia que ha conmocionado al fútbol español.

El incidente se produjo durante los minutos de prolongación del partido disputado el lunes entre el Tenerife y el Andorra, cuando una peligrosa entrada del guardameta sobre Jesús de Miguel dejó al delantero gravemente lesionado. El futbolista fue trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció horas después.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús"

En su primera declaración pública después del fallecimiento, Owono ha querido centrar sus palabras en el recuerdo de Jesús de Miguel y en el sufrimiento de sus familiares, amigos y compañeros de equipo.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", ha expresado el portero, natural de Bata, Guinea Ecuatorial.

El guardameta atraviesa unos momentos especialmente complicados después de verse involucrado en la acción que precedió a la muerte del delantero. Su mensaje llega en medio de la conmoción que ha provocado el suceso, tanto en el FC Andorra como en el CD Tenerife y en el conjunto del fútbol español.

Afrontará las consecuencias de lo sucedido

El futbolista también se ha referido a las consecuencias que puedan surgir a raíz del incidente, aunque ha dejado claro que, por el momento, su principal preocupación es la pérdida de Jesús de Miguel.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", ha señalado en su comunicado.

Con estas palabras, Owono reconoce que lo sucedido tendrá que ser analizado, pero evita pronunciarse sobre posibles responsabilidades o consecuencias derivadas de la acción.

El FC Andorra pide respeto y sensibilidad

El FC Andorra continúa profundamente afectado por la muerte del delantero del Tenerife. El club ha difundido las palabras de su guardameta y ha solicitado públicamente "la máxima sensibilidad y respeto" ante la delicada situación.

La entidad andorrana ha querido trasladar así un mensaje de prudencia en unos momentos de enorme dolor para todas las personas relacionadas con el futbolista fallecido.