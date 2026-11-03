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Muere Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife

El delantero del CD Tenerife ha muerto este miércoles, solo horas después de ingresar de urgencia tras el choque ante Jesús Owono.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, en una imagen de archivo

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, fallece tras su golpe ante Jesús Owono | Espejo Público

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Anna Martín
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El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, ha muerto este martes, 3 de noviembre, a las 08:00 horas, después de ser evacuado de urgencia este lunes del estadio Heliodoro Rodríguez López tras un terrible golpe contra el portero del FC Andorra, Jesús Owono. El club tinerfeño ha confirmado el trágico desenlace, lamentado el fallecimiento.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informa el CD Tenerife.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", indica el CD Tenerife.

Un empeoramiento con el peor desenlace inimaginable

El CD Tenerife había informado en plena madrugada que el delantero había sufrido un empeoramiento en su estado neurológico tras ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El percance tuvo lugar este lunes durante el tramo final del encuentro frente al FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel impactó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la disputa de un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el partido en el minuto 108 para facilitar la entrada de los servicios sanitarios al terreno de juego. Tras ser atendido sobre el césped, Jesús de Miguel fue evacuado de inmediato en ambulancia al hospital, donde ha fallecido este martes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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