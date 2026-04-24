El Papa León XIV, sobre las políticas migratorias: "Hay que tratarlos como humanos y no peor que las mascotas"

El papa León XIV ha vuelto a situar el debate migratorio en el centro de la conversación pública, tras unas declaraciones realizadas durante una rueda de prensa en pleno vuelo de regreso de su reciente viaje por África. En ellas, el pontífice ha abordado un asunto especialmente sensible en Europa y, en concreto, en España, país que visitará en el mes de junio, y donde la inmigración genera una notable polarización social y política.

El Papa ha reconocido que los Estados tienen "el derecho legítimo de establecer normas y controlar sus fronteras". En este sentido, ha señalado que no es viable una entrada desordenada de personas sin ningún tipo de regulación, ya que podría generar situaciones aún más complicadas, tanto para los países de destino como para los propios migrantes.

"Hay que tratarlos como humanos y no peor que las mascotas"

Sin embargo, ha subrayado con firmeza que este control no puede justificar un trato indigno hacia quienes llegan. Ha insistido en que los migrantes son personas y, como tales, deben ser tratados con humanidad y respeto, independientemente de su situación administrativa. Con una frase contundente, ha lamentado que en ocasiones se les trate peor que a los animales domésticos, algo que considera inaceptable desde cualquier punto de vista ético. "En todo caso, son seres humanos, y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario, y no tratarlos peor que muchas veces que las mascotas de casa o los animales", ha subrayado.

Más allá de la gestión de fronteras, León XIV también ha puesto el foco en las causas profundas de la migración. Ha cuestionado el papel de los países más ricos y su responsabilidad en las desigualdades globales, señalando que muchos jóvenes abandonan sus países por falta de oportunidades. En este contexto, ha defendido la necesidad de impulsar políticas de desarrollo, inversiones responsables y una mayor justicia económica a nivel internacional.

El pontífice también ha criticado la explotación de recursos en regiones como África, apuntando que esta dinámica contribuye a perpetuar la pobreza y, en consecuencia, a aumentar los flujos migratorios.

Con todo, su mensaje plantea un equilibrio entre control y humanidad, al tiempo que invita a una reflexión más amplia sobre las raíces del fenómeno migratorio, y la responsabilidad compartida de la comunidad internacional.

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