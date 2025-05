El nuevo papa León XIV sorprende con su afición por las raquetas: "Me considero un tenista aficionado"

Mientras el Foro Itálico de Roma inauguraba su Masters 1000 y el mundo del tenis centraba sus focos en la pista, desde apenas unos kilómetros más allá, el Vaticano daba a conocer al sucesor del papa Francisco, el cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y con raíces españolas, será el nuevo papa bajo el nombre de León XIV.

El nombramiento del nuevo papa fue difundido en medio del partido entre Fabio Fognini y Jacob Fearnley. En una de las pausas del encuentro, una imagen del nuevo pontífice apareció en las pantallas del recinto, arrancando una espontánea ovación del público.

Un gran aficionado al tenis

"Me considero un tenista aficionado", declaró Prevost en una entrevista concedida en 2023 tras su designación como cardenal. "Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista", confesó con una sonrisa. No es la típica presentación de un papa, pero León XIV ya empieza a dejar claro que no lo será tampoco su pontificado.

Durante dos décadas, su vida estuvo muy ligado a Trujillo, Perú, donde trabajó como misionero y vivió entregado a las causas sociales y espirituales. Allí también se enamoró del deporte de raqueta. Su tiempo en América Latina marcó profundamente su sensibilidad pastoral. En 2015, el papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo y, más adelante, prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma.

Una elección histórica

Es el primer papa estadounidense de la historia, pero también uno con alma latinoamericana, corazón agustino y vocación dialogante. Él mismo ha definido su vida como "una búsqueda constante del otro" y ha defendido públicamente la espiritualidad vivida en comunidad.

No es solo su biografía lo que diferencia a León XIV, sino también su forma de ser. Mientras Francisco se confesaba hincha de San Lorenzo, León XIV prefiere las raquetas y los paseos. "Me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente. Disfruto relajándome con amigos y conociendo a gente tan variopinta de cuyos dones aprendo y aprecio sobremanera", relató en una entrevista.

¿Aficionado a los Chicago Cubs y Alianza de Lima?

Por otro lado, la cadena estadounidense ABC aseguraba este jueves que el Papa León XIV es aficionado a los Chicago Cubs, equipo de la MLB. Una información que parece quedar confirmada después de que el equipo de la ciudad de Chicago, donde nació Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955, felicitara al cardenal estadounidense por su nombramiento como nuevo Papa.

Al margen de su pasión por el tenis y su posible simpatía por los Chicago Cubs, el periodista Osler Lescano reveló en una entrevista con TV Perú que Robert Prevost es fanático del deporte e hincha de Alianza Lima.

"Yo recuerdo haberlo visto en el 2018 en la festividad de la Cruz de Motupe. Es cercano a la juventud, a las parroquias, al deporte. Él tiene inclinación al Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín", señalaba el periodista Osler Lescano sobre el nuevo Papa León XIV.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com