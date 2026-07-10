Localizado el bebé desaparecido en un hospital de Gandía tras dar positivo en cocaína

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Gandía ha encontrado a la bebé de siete días que desapareció este jueves en el Hospital Francesc de Borja de Gandía, en Valencia.

La desaparición se produjo este jueves, sobre las 8.00 de la mañana, cuando un vigilante de seguridad del centro sanitario alertó a la Policía Nacional de la sustracción de la recién nacida. Desde ese momento se activó un dispositivo para localizar a la bebé y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Ingresada por positivo en cocaína

Fuentes de la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana confirmaron que el padre, de nacionalidad argelina y que ha sido detenido al igual que la madre, sustrajo al bebé del hospital introduciéndole en una bolsa de deporte, con el objetivo de evitar que los Servicios Sociales se hicieran cargo de su hija, tras dar positivo por consumo de cocaína en unas analíticas, razón por la cual se encontraba ingresada.

Además de producirse las detenciones de los progenitores, primero la madre en el mismo hospital, y después al padre, a última hora de la tarde del jueves, que había dejado a la recién nacida al cuidado de unos familiares en Gandía, también se procedió a la detención de la hija de la madre, de unos 20 años, que presuntamente habría colaborado para ocultar a la pequeña de los servicios sociales.

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