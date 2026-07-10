Arranca la nueva 'era Mou': las primeras imágenes del entrenador del Real Madrid en Valdebebas

José Mourinho ya ha iniciado su nueva etapa al frente del Real Madrid. Aunque el regreso oficial del equipo a los entrenamientos está previsto para el próximo 13 de julio, el técnico portugués se ha adelantado al calendario y ya se encuentra trabajando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El entrenador compartió en sus redes sociales una imagen desde las instalaciones del club, vestido con la equipación del Real Madrid, acompañado del mensaje: "Vamos", dejando claro que la planificación de la nueva temporada ya está en marcha. Mourinho ya ha tomado posesión de su despacho y trabaja junto a su equipo de colaboradores para preparar una campaña que comenzará con una pretemporada poco habitual.

El portugués ha llegado acompañado de un cuerpo técnico de máxima confianza. João Tralhão ejercerá como segundo entrenador, António Dias será el responsable de la preparación física, Pedro Machado asumirá las labores de análisis táctico, Roberto Merella formará parte del área técnica y Nuno Santos trabajará con los porteros. A este grupo se incorpora además Sami Khedira, que regresa al club en una nueva etapa tras su carrera como futbolista.

En estos primeros días, Mourinho ya está evaluando la plantilla con la que podrá comenzar los entrenamientos. Entre los jugadores disponibles figuran Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Gonzalo García y Franco Mastantuono, además de varios futbolistas que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

El calendario de preparación también presenta algunas novedades. El aplazamiento del estreno liguero permitirá al conjunto blanco disponer de más tiempo para completar su puesta a punto antes del debut oficial, previsto para el 23 de agosto frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

Cuatro amistosos de pretemporada

Con ese margen adicional, el Real Madrid tiene previsto disputar cuatro encuentros amistosos durante la pretemporada. Uno de ellos será el tradicional Trofeo Teresa Herrera y otro se celebrará el 1 de agosto en Austria. El club también trabaja en la organización de dos compromisos más antes del inicio de LaLiga y no descarta añadir un quinto partido, que previsiblemente se disputaría a puerta cerrada, siguiendo el modelo de preparación utilizado el pasado verano.

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