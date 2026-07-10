Incidentes en Londres y La Haya tras el triunfo de Francia ante Marruecos en el Mundial

La Francia de Mbappé superó este jueves a Marruecos (2-0) en los cuartos de final del Mundial 2026, clasificándose para las semifinales de la Copa del Mundo. Los de Didier Deschamps se mostraron muy superiores a los Leones del Atlas y certificaron su tercera semifinal mundialista consecutiva (Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) con los goles de Mbappé y Dembélé.

En el país galo se temía lo que pudiera ocurrir tras el partido, pero el fuerte despliegue policial en París y algunas de las principales ciudades de Francia evitó que se repitieran los incidentes que tristemente se han convertido en algo habitual. Pero la noche no fue tranquila en otras capitales europeas.

Solo hubo que lamentar la muerte de un joven de 17 años murió durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras caer de un camión mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, según informó la prensa gala.

De acuerdo con el diario regional La Voix du Nord, que fue el primer medio en dar a conocer el suceso, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro. En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo. Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto.

Detenidos y disturbios en Londres y La Haya

En Londres sí se registraron incidentes y grupos de aficionados marroquíes persiguieron a un grupo de policías. Al menos un agente tuvo que ser ingresado y hubo cuatro detenidos.

En La Haya, capital administrativa de los Países Bajos, grupos de jóvenes marroquíes profirieron cánticos antisemitas y homófobos. Además, en las principales ciudades de los Países Bajos se registraron enfrentamientos entre jóvenes marroquíes y la Policía.

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