La predicción más emocionante de la tortuga Yellow: ¿Quién ganará el España - Bélgica del Mundial?

Sí, la tortuga Yellow ha vuelto a pronosticar el próximo partido de España en el Mundial 2026. La selección española de fútbol se enfrenta hoy a Bélgica en Los Ángeles en los cuartos de final de la Copa del Mundo y uno de los habitantes más queridos del zoológico de Benalmádena se ha mojado y ha determinado el ganador del España - Bélgica.

El reptil que reside en el Sea Life Benalmádena se ha decantado otras vez por el brócoli de la selección española de fútbol, es decir, vuelve a apostar por un triunfo de España y, por tanto, la clasificación para las semifinales de final del Mundial 2026 por parte de la actual campeona de Europa.

Hace unos días ya pronosticó el triunfo de España ante Portugal (1-0) y, apenas unos días antes, también acertó la victoria ante Austria (3-0) en los dieciseisavos de final. De hecho, ya había hecho lo propio con la victoria de los de Luis de la Fuente en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Uruguay.

Como cuenta una de sus cuidadores, Yellow no se suele equivocar en sus pronósticos y acierta el 90% de las veces: "Yellow se ha decentado una vez más por España y confiamos plenamente en su predicción. Lleva más de diez años aquí en el acuario haciendo predicciones y el número de aciertos supera el 90%. Es nuestro talismán", explicó María Morondo, directora de marketing de SeaLife.

Esta vez Yellow no le pudo dar más emoción a su elección: primero se acerca al brócoli de Bélgica para, finalmente, decantarse por la Roja. Ojalá nuestra tortuga talismán vuelve a estar atinada en su elección y el próximo martes España se enfrente a Francia por un puesto en la gran final que se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey/Nueva York.

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