Sete Fernández, el trompetista de España: "Es más fácil entrar a los sitios con una pistola que con una trompeta"

España no solo juega con once futbolistas sobre el césped. En la grada también hay figuras que se han convertido en parte de la historia de la selección. Una de ellas es Sete Fernández, el aficionado malagueño cuya trompeta lleva más de 20 años poniendo banda sonora a los partidos de La Roja.

De una ocurrencia a una tradición

La historia de Sete comenzó en la Eurocopa de 2004. Lo que nació como una forma diferente de animar a España acabó convirtiéndose en una de las imágenes mas reconocibles de la afición española. "Causó tanta sensación que repetí en el Mundial de 2006", recuerda.

Desde entonces, el vecino de Alhaurín el Grande no ha dejado de recorrer kilómetros siguiendo a la selección en Europeos, Mundiales y partidos clasificatorios.

El legado de Manolo el del Bombo

El integrante de la peña Marea Roja compartió durante años numerosos viajes y partidos con Manolo el del Bombo. Incluso estuvo presente en el último encuentro que el histórico aficionado vivió junto a la selección.

Lejos de comparaciones, asegura que su intención es mantener vivo ese espíritu. "Lo único que intento hacer es seguir el legado de Manolo el del Bombo", explica.

Una trompeta que ya conocen los jugadores

Su sonido también ha llegado al terreno de juego. Sete cuenta que Marc Cucurella le confesó tras uno de los partidos: "Chiquillo, tú no sabes lo que se escucha la trompeta desde el campo".

En las gradas tampoco faltan las peticiones de los aficionados. Entre todas las melodías "la canción que más me suelen pedir es 'Mi gran noche' de Raphael", nos cuenta el malagueño.

Viajar con una trompeta, un reto inesperado

Aunque la trompeta se ha convertido en su seña de identidad, también le ha provocado más de un contratiempo durante este Mundial. Sete explica que superó tres controles de seguridad sin ningún problema, pero una vez dentro del estadio un miembro de la organización le pidió que dejara de tocar.

Tras esa experiencia, el malagueño ironiza sobre los estrictos controles que existen para acceder a los estadios con un instrumento musical: "Se puede entrar aquí con pistolas a todos lados, pero con trompetas tienes que pasar controles y llevar la documentación".

Pese a ello, no contempla dejar el instrumento en casa. "La trompeta va a estar del primer día hasta el último partido siguiendo a la selección española", afirma convencido. Además, presume de un particular amuleto: "Todos los partidos a los que ha ido la trompeta, España ha ganado o empatado".

Por eso no duda con su pronóstico: "España va a ganar el Mundial, 100%".

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