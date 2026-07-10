De la Fuente cita a Marco Aurelio antes de Bélgica: "Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja"

Luis de la Fuente no da nada por hecho antes de los cuartos de final del Mundial de 2026. El seleccionador español insistió en que cualquier modificación en el once ante Bélgica responderá únicamente a criterios tácticos y negó que un cambio de alineación pueda interpretarse como un castigo para algún futbolista.

"Si se produce un cambio, no es porque esté mejor o peor el día anterior. Si se produce un cambio, no es por castigar a nadie", aseguró este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.

"La alineación, pensando en el rival"

El técnico explicó que cada partido exige un plan diferente y que el rendimiento anterior no es el único factor que influye a la hora de elegir el once: "Una alineación no se hace precisamente utilizando si has estado bien un día u otro, porque cada partido es diferente".

Según De la Fuente, la clave está en encontrar los perfiles que mejor se adapten al rival: "Hay algunos jugadores que con esas características se adaptan mejor a una forma de poder atacar o defender a un rival. Eso es lo que te lleva a hacer una alineación".

Por ello insistió en que cualquier decisión busca beneficiar al colectivo: "Simplemente es porque para el partido inmediato pensamos que otro jugador puede reunir condiciones que entendemos en nuestro planteamiento que encaja mejor".

"Solo pensamos en Bélgica"

Aunque una hipotética semifinal frente a Francia ya aparece en el horizonte, el seleccionador dejó claro que en la concentración no existe ningún pensamiento más allá del partido de este viernes: "Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica".

"De Francia hablamos porque me habéis preguntado vosotros. Hasta que no seamos capaces de superar a Bélgica no empezamos a hablar de lo que venga después", abundó el de Haro.

"Es el rival más difícil hasta ahora"

De la Fuente calificó al conjunto belga como el mejor adversario al que se ha enfrentado España en este Mundial: "Bélgica es una selección muy potente y con jugadores que juegan en España, Inglaterra, Portugal, Francia o Alemania".

"Aquí están los ocho mejores equipos del mundo. Va a ser, seguro, el partido más difícil que hemos jugado hasta ahora", analizó el técnico.

Aun así, destacó la confianza con la que llega la selección: "Uno va construyendo la confianza según pasan los partidos. Si además vas ganando, todavía te da más seguridad".

Elogios a Courtois... y a sus tres porteros

El seleccionador también habló de la importancia de Thibaut Courtois para Bélgica: "Un gran equipo se construye primero con un gran portero y luego empiezas a construir el resto".

No obstante, aprovechó para reivindicar el nivel de la portería española: "Unai Simón, David Raya y Joan García son, para mí, tres de los cinco mejores porteros del mundo".

"El favoritismo no sirve de nada"

Preguntado por el cartel de favorita que acompaña a España, De la Fuente restó importancia a ese tipo de etiquetas: "No tengo ni miedo, ni temor ni complejo de decir si eres favorito o no, porque no garantiza nada".

"Si alguien dice que eres favorito será porque pone en valor el trabajo que has realizado. Pero en este tipo de partidos no hay favoritos"; el técnico recordó que incluso jugando mejor que el rival se puede perder.

La fuerza del vestuario

Uno de los mensajes más llamativos de la comparecencia llegó cuando explicó por qué considera que este grupo tiene algo especial.

De la Fuente recurrió incluso al emperador Marco Aurelio para describir el funcionamiento del vestuario: "Leía ayer una frase en un libro de Marco Aurelio que decía que 'lo que es malo para el panal es malo para la abeja'. Así es. Cada uno tiene que pensar en el equipo".

El seleccionador destacó especialmente la actitud de los futbolistas que están jugando menos: "Los que hacen mejores a los jugadores que juegan son los que juegan menos". "Entrenan como si les fuera la vida en ello, no ponen malas caras y eso obliga al que juega a dar todavía más".

Y concluyó dejando claro cuál sería, para él, el peor escenario posible: "Los malos son esos que un día te ponen una mala cara o te hacen un mal gesto. Eso es insufrible en un vestuario".

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