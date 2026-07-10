Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y termina su formación militar como una "con rotundo éxito"

Este viernes se ha celebrado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier la entrega de los Despachos a los 111 nuevos tenientes, este evento militar ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, y la Infanta Sofía.

A este acto han asistido numerosos rostros como la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Lucas. Al igual que también estuvieron el General del Aire (JEMA), Francisco Braco Carbó y el Almirante General (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón.

El acto se ha celebrado en la Plaza de Armas

La ceremonia ha comenzado con la entrada de bandera nacional a la Plaza de Armas de la AGA al ritmo del Himno de España, pieza interpretada por la Unidad de Música de la Academia. Estas siglas ya incluye el cambio de nombre de la institución, que fue donada recientemente por el Ayuntamiento de San Javier.

Desde la tribuna real, Don Felipe ha procedido a efectuar la tradicional revista a las tropas en formación y el saludo a la enseña, antes de cumplimentar a las autoridades asistentes, entre ellos se encontraba la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y los alcaldes de San Javier y Los Alcázares, José Miguel Luengo y Mario Pérez Cervera.

Después de la oración de acción de gracias del arzobispo castrense, el coronel director de la Academia, Luis Felipe González Asenjo, ha empezado su discurso mostrando su dolor y enviando su "más sentido pésame a los familiares" por el fallecimiento de 12 personas y los 19 desaparecidos en el incendio de los Gallardos en Almería.

Durante su intervención, ha mencionado su propio ingreso como teniente de la 47º promoción y ha ensalzado el trabajo del Centro Universitario de la Defensa, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y del equipo cinológico del Ala 14.

González Asenjo les ha recordado a los 111 nuevos oficiales que las dos estrellas bordadas de su uniforme simbolizan la "disponibilidad" y el "compromiso" en un escenario "cada vez más incierto e imprevisible", donde deberán integrarse en unidades operativas y ser "la punta de lanza, el que ocupa los puestos de mayor riesgo y fatiga".

Los elogios a la Princesa Leonor

El director de la academia ha hecho mención especial a su alumna Leonor de Borbón, que ha finalizado su formación militar tras pasar por las academias de Tierra, Armada y Aire, de la que ha resaltado que ha superado "con rotundo éxito todos y cada uno de los objetivos marcados" destacando el curso de paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla o las dos 'sueltas' en el avión PC-21.

"Su comportamiento ha sido ejemplar y su integración en su promoción ha logrado el objetivo de ser una más entre sus compañeros" ha afirmado González Asenjo y ha seguido añadiendo que el esfuerzo y tenacidad de Su Alteza Real son "verdaderas lecciones de vida" que serán decisivas cuando desempeñe el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Además, hay que destacar que durante su incursión, la princesa contó con la instrucción de la capitán Elena Gutiérrez, la primera mujer en pilotar en solitario un Eurofighter.

El Rey Felipe VI ha tenido la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a Doña Leonor de Borbón y Ortiz, que tras esta ambos se han fundido en un gran abrazo. Cabe señalar que el Rey recibió esta condecoración en 1988.

La Princesa tras recibir la condecoración ha abandonado la formación para ocupar su lugar en la tribuna presidencial junto al resto de la Familia Real. Sin embargo, Leonor no ocupará el puesto hasta el año que viene, cuando concluyan los estudios de sus compañeros de la 78 promoción.

La entrega de despachos

También se ha iniciado la entrega de despachos a los números uno de las diferentes promociones de este año con los galardones: al teniente Javier Valdivieso Uranga del Cuerpo General de la 77ª promoción, al teniente Rodrigo Martínez Rivera del Cuerpo de Intendencia de la 31ª promoción; al teniente Carlos Méndez de Rebollo del Cuerpo de Ingenieros Escala de Oficiales de la 34ª promoción, y al teniente Enrique Aroca García del Cuerpo de Ingenieros Escala técnica de la 31ª promoción.

El acto ha concluido, como manda la tradición militar, después de que Felipe VI ordenara romper filas con el lanzamiento de las 111 gorras al cielo de Santiago de la Ribera tras escuchar el himno del Ejército del Aire y del Espacio interpretado por la Unidad de Música de la Academia Militar de San Javier.

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