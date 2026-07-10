Pedraz imputa a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el caso Leire

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y exvicepresidente de Correos acaba de ser imputado en el 'caso Leire' por el juez Santiago Pedraz. El último informe de la UCO señalaba a Juanma Serrano en presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Esta imputación fue también solicitada por Fiscalía Anticorrupción. Además, el magistrado ha autorizado a los investigadores de la UCO de la Guardia Civil para que vuelquen y analicen el contenido del móvil del expresidente de Correos tal y como pidieron.

En el informe de la UCO que se conoció este jueves, los investigadores apuntaban a la participación de Serrano, tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.

En el auto remitido por Pedraz se indica que la autorización del volcado del dispositivo "permitiría contribuir a conocer si éste se limitó a consentir dicha ilícita operativa o su responsabilidad se extendió a impulsarla y dirigirla". Eso sí, Pedraz no considera "suficientemente justificada y proporcionada" la misma medida para los terminales de Ana María Fuentes, Covadonga San Pedro Pascual, Celia Rodríguez Alonso y Juan Sánchez Yepes.

Sobre Covadonga San Pedro Pascual, Celia Rodríguez Alonso, el magistrado acuerda su citación como testigos el 28 de julio. En ese acto, indica el magistrado, "se les devolverán los terminales móviles que se les intervinieron en el registro del PSOE de 27 y 28 de mayo para que aporten las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Diez".

El PSOE ha reafirmado su respeto y plena colaboración con la Justicia tras la imputación de Juan Manuel Serrano. Fuentes socialistas han insistido en que este caso se encuentra en fase de investigación y que la formación actuó "políticamente" contra el ex secretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez cuando se destapó.

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