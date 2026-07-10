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Israel alertó a Trump de un supuesto plan iraní para asesinarle

Los servicios de inteligencia israelíes trasladaron a Estados Unidos información sobre un presunto complot específico contra el presidente estadounidense. Además, crecen las dudas sobre la seguridad de su nuevo Air Force One, ya que habría volado sin algunos de los sistemas defensivos del modelo anterior.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo Europa Press

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Laura Tarsà
Publicado:

La tensión entre Estados Unidos e Irán suma un nuevo episodio. Israel habría advertido a Washington de la existencia de un supuesto plan iraní para asesinar al presidente estadounidense. La información, adelantada por la CNN, llega en un momento especialmente delicado para la región, con el alto el fuego prácticamente roto.

Según las fuentes citadas por la cadena estadounidense, la advertencia israelí hacía referencia a un complot concreto y reciente. Aunque las autoridades estadounidenses habían recibido en las últimas semanas información de inteligencia sobre posibles amenazas contra Trump, el aviso de Israel aportaba detalles mucho más específicos. No obstante, dos personas conocedoras del caso aseguraron que Estados Unidos no estaba investigando el supuesto complot y que los detalles de la amenaza eran, de hecho, poco claros. Algunos altos cargos estadounidenses también apuntaron a que el informe de Israel podría buscar influir en las decisiones de Trump en un momento en el que se sopesa una posible intensificación de sus acciones militares contra el país chiita.

La posibilidad de un intento de asesinato contra el presidente estadounidense no es nueva. Desde hace años, Washington sostiene que Irán podría tratar de vengar la muerte del general Qasem Soleimani, abatido en un ataque con drones ordenado por Trump en enero de 2020 durante su primer mandato. La Casa Blanca evitó pronunciarse sobre la nueva advertencia israelí y se remitió a las recientes declaraciones del propio mandatario sobre las amenazas procedentes de Teherán. De hecho, durante la reciente cumbre de la OTAN, Trump bromeó con que es "el objetivo número uno" del régimen iraní e incluso llegó a decir que el cambio de avión presidencial podía estar relacionado con esos riesgos. En los últimos actos públicos celebrados en Irán tras las ceremonias fúnebres vinculadas al líder supremo, Alí Jamenei, también se han difundido mensajes y consignas amenazantes contra el presidente estadounidense.

El nuevo Air Force One carece de las contramedidas defensivas

La preocupación por la seguridad del mandatario coincide además con las revelaciones publicadas por The New York Times sobre el nuevo Air Force One utilizado por Trump. Según varios funcionarios informados sobre la modernización del aparato, el Boeing 747-8 donado por Catar no incorpora algunas de las avanzadas contramedidas defensivas presentes en el avión presidencial anterior, entre ellas sistemas diseñados para hacer frente a ataques con misiles.

Especialistas en seguridad consideran que esa ausencia supone un riesgo potencial, especialmente durante los desplazamientos internacionales del presidente. De hecho, el pasado miércoles Trump abandonó Turquía a bordo del antiguo Air Force One por recomendación del Servicio Secreto, una decisión que ha intensificado el debate sobre si la rápida adaptación del avión donado cumple con todos los estándares de seguridad exigidos para el transporte del presidente de Estados Unidos.

Las revelaciones han llevado a varios legisladores estadounidenses a reclamar explicaciones a la Administración sobre las mejoras incorporadas al nuevo aparato y si estas garantizan la protección necesaria en un contexto de amenazas crecientes contra el jefe de la Casa Blanca.

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