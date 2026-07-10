Del caso Balogun a Trump, el VAR o el show de la final: las grandes polémicas del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está dejando una larga lista de controversias. Decisiones arbitrales, cambios reglamentarios, intervenciones políticas, problemas organizativos y medidas inéditas de la FIFA han generado un debate constante durante todo el torneo de 2026.

Estas son las grandes polémicas que han acompañado a la Copa del Mundo.

El caso Balogun y la presión de Donald Trump

Ha sido, sin duda, el mayor escándalo del campeonato. Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa en el partido de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina y todo apuntaba a que cumpliría la sanción automática en los octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la FIFA suspendió de forma excepcional el castigo y permitió que el delantero estadounidense jugara.

La decisión provocó una enorme polémica después de que el propio Donald Trump reconociera públicamente haber hablado con Gianni Infantino para pedir que se revisara la sanción.

La UEFA calificó la medida de "inaudita, incomprensible e injustificable" y la Federación Belga protestó formalmente por entender que rompía el principio de igualdad entre selecciones.

La última vez que se revocó una roja así fue con Garrincha en 1962. La controversia aumentó cuando Inglaterra solicitó un trato similar para Jarell Quansah tras su expulsión ante México. La FIFA rechazó la petición y, además, amplió el castigo hasta dos partidos, dejando al defensa sin unas hipotéticas semifinales.

Acusaciones de un Mundial 'dirigido' para Argentina

Las críticas al arbitraje tampoco han tardado en aparecer. Tras la eliminación frente a Argentina, la Federación Egipcia cargó duramente contra la FIFA y llegó a denunciar públicamente que el torneo estaba "dirigido" para favorecer a la Albiceleste.

Las protestas se centraron en varias acciones polémicas: los egipcios reclamaron un gol anulado por falta previa, varios posibles penaltis que no fueron revisados por el VAR y una dura entrada de Lionel Messi ante Argelia que, según consideran, merecía al menos tarjeta amarilla durante la fase de grupos.

Aunque la FIFA nunca respondió oficialmente a esas acusaciones, el episodio volvió a alimentar las teorías sobre posibles favoritismos arbitrales.

El descanso estilo Super Bowl divide al fútbol

La final del Mundial estrenará por primera vez un gran espectáculo musical durante el descanso. Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y otros artistas actuarán durante un show de once minutos dirigido artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay. Sin embargo, parece que el espectáculo se alargará durante al menos media hora.

La propuesta ha generado una fuerte oposición entre preparadores físicos y cuerpos médicos. Numerosos especialistas consideran que una pausa tan prolongada puede reducir la temperatura muscular, disminuir la activación física de los jugadores y aumentar el riesgo de lesiones al comenzar la segunda parte.

El 'Mundial MAGA' y los problemas con los visados

La política también terminó entrando de lleno en el campeonato. Las restricciones migratorias de Estados Unidos afectaron especialmente a Irán, cuya selección tuvo que instalar su concentración en Tijuana (México) al encontrar dificultades para permanecer de forma continuada en territorio estadounidense. El equipo viajaba únicamente el día de cada partido.

Además, diversos medios informaron de que la Administración Trump llegó a plantear a la FIFA la posibilidad de sustituir a Irán por Italia pocas semanas antes del inicio del torneo.

Delegaciones de Irak y Sudáfrica también denunciaron retrasos y problemas en los controles migratorios, mientras que 42 aficionados marroquíes vieron denegadas sus solicitudes de visado y negaron la entrada al país al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a pesar de que disponía de un visado en regla. Dos días después, la FIFA descartó su participación definitivamente.

Las pausas obligatorias de hidratación

Otra de las novedades reglamentarias tampoco convenció a todos. La FIFA implantó pausas obligatorias de hidratación de tres minutos en el minuto 22 de cada parte alegando que servían para combatir las altas temperaturas registradas durante el torneo.

Aunque la medida fue defendida como una cuestión de salud, muchos aficionados interpretaron que esas interrupciones servían también para ampliar los espacios publicitarios de las retransmisiones televisivas. De hecho, las pausas se han mantenido en estadios cerrados con una temperatura perfecta para la práctica del fútbol.

Entradas a precios récord

Nunca asistir a un Mundial había sido tan caro. La FIFA apostó por un sistema de precios dinámicos basado en la oferta y la demanda que disparó el coste de muchas localidades.

Entradas que inicialmente costaban unos 60 dólares llegaron a superar los 1.000 en algunos partidos de la fase de grupos. Para la final, algunas localidades alcanzaron cifras superiores a los 32.000 dólares.

Las críticas obligaron posteriormente a la FIFA a reducir discretamente el precio de varios encuentros, aunque durante la primera semana todavía pudieron verse numerosos asientos vacíos.

La prohibición inicial del español

La organización también generó controversia con las ruedas de prensa. Durante los primeros días del torneo se prohibió formular preguntas y responder en español cuando no participaban selecciones hispanohablantes, alegando la falta de intérpretes.

La medida provocó las protestas de numerosos periodistas acreditados. Finalmente, la FIFA rectificó e incorporó traductores en todas las conferencias de prensa, permitiendo nuevamente el uso del español durante todo el campeonato.

Mientras el balón sigue rodando y ya solo quedan los últimos aspirantes al título, el Mundial de 2026 pasará también a la historia por la enorme cantidad de debates que ha generado fuera del terreno de juego.

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