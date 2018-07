El Getafe amarga la despedida del Málaga de Primera

El Málaga acabó la temporada colista de la Liga al perder nuevamente en una Rosaleda desangelada ante el Getafe con un gol de penalti del delantero francés Rémy, que cortó una racha de siete fallados.

Con un ambiente enrarecido, con protestas de los pocos aficionados que se congregaron en las gradas de La Rosaleda, se inició el encuentro entre dos equipos, sin nada en juego, con muchas variaciones en ambas alineaciones y con el debut en Primera División del defensa de la cantera malaguista Álex Robles.

Un disparo del delantero del conjunto getafense Ángel, despertó a los seguidores del Málaga, con un sobresalto, que frenó el guardameta Andrés Prieto, y volvió a avisar con un remate de cabeza que se marchó fuera. El Málaga nada, pasar el tiempo, descolocado, con el chileno Manuel Iturra, de lateral izquierdo, por falta de efectivos.

El centrocampista Amath, provocó un posible penalti al romper por velocidad a Álex Robles, que le agarró, pero el colegiado Trujillo Suárez, no consideró que fuera punible. El tiempo pasaba y el conjunto blanquiazul no mejoraba. Algún intento del delantero uruguayo Diego Rolan, pero no pasó de las manos del portero Guaita.

Parecía un pacto entre ambos equipos para no hacerse daño, solamente con alguna pincelada, sobre todo del Getafe, con un lanzamiento de falta del ex malaguista Vitorino Antunes, que salvó Andrés Prieto. 0-0 al descanso y poco que ofrecer, sobre todo por parte del Málaga, silbado por el escaso público asistente.

No hubo muchos indicios de cambio por parte de los dos equipos en la segunda parte. El pacto de no agresión continuaba, solo alterado por los gritos de los aficionados contra los jugadores y el presidente Al-Thani.

La mejor acción del Málaga la protagonizaron Rolan y el delantero nigeriano Isaac Succes, pero Guaita evitó el gol. Succes, quizás el más entonado, volvió a adentrarse en el área, quebró hasta tres jugadores, y el pase al belga Lestienne, solo delante de Guaita, no lo aprovechó disparando fuera.

El técnico del Getafe, José Bordalás, movió el banquillo con la entrada del malagueño Pacheco y de Remy, que hilvanó una jugada dentro del área y un defensor le hizo penalti, marcando el propio delantero francés en el minuto 73.

Lo único bueno de los locales el debut del joven jugador juvenil, el centrocampista Juan Cruz, que sustituyó al franco-argelino Lacen. Se acabó la temporada, inimaginable para el Málaga, y exquisita para el Getafe, que acaba octavo, a tres de Europa.