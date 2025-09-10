Detenido un aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Vinícius en el Carlos Tartiere

La Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Real Oviedo por escenificar gestos y sonidos racistas contra Vinícius Júnior durante el partido frente al Real Madrid disputado el pasado 24 de agosto en el Carlos Tartiere. La escena se produjo en el minuto 37, coincidiendo con la celebración del primer gol visitante.

'Uh, uh, uh'

Según la investigación, el seguidor, ubicado en la grada de animación local conocida como Fondo Norte, realizó repetidos movimientos subiendo y bajando los brazos de manera visible y exagerada, imitando a un mono, mientras emitía sonidos compatibles con la onomatopeya 'Uh, uh, uh'. Las imágenes fueron difundidas en televisión y redes sociales, lo que amplificó su alcance.

La Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, abrió una investigación que permitió identificar al autor. El detenido fue acusado de un delito contra la integridad moral y un delito de odio, y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de guardia en Oviedo.

Multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros

Además, se le propuso para sanción administrativa en virtud de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros para faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a recintos deportivos.

La Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación también ha sido informada del caso, dado que este tipo de delitos motivados por odio pueden conllevar penas de hasta tres años de prisión.

