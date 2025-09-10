El exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán pedía hace unos días al Tribunal Supremo su puesta en libertad tras setenta días en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Koldo, al considerar la investigación "sin límites" y que perseguía "incriminar actividades propias de la participación política". Este miércoles conocemos que el juez pide a la Fiscalía y acusaciones que decidan si debe dejar en libertad a Santos Cerdán. Existe un plazo de cinco días para que las partes se pronuncien.

"Una vez estudiada y analizada su pretensión, se acuerde su inmediata puesta en libertad, únase a los autos de su razón; dese traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a la acusación popular, para que en el plazo máximo de cinco días aleguen al respecto lo que tuvieran por conveniente, resolviéndose después a la mayor brevedad posible. A su vez, el escrito presentado por esa misma parte, fechado también el día 8 de septiembre del presente año, interesando la práctica de un conjunto de diligencias de investigación, quede sobre la mesa del instructor para resolver lo que proceda", precisa el auto.

Los abogados del exdirigente socialista presentaron este lunes varios escritos en los que reclamaban la excarcelación de Santos Cerdán, quien ingresó en prisión el 30 de junio como investigado en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública. La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, que también recurrió al Tribunal Constitucional para que revocase la prisión provisional, cargaba contra un procedimiento judicial que considera "fuertemente tensionado procesalmente". Hablaba de una "pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno", en la que "no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado", sino "que construye una causa general que comprende toda la vida política" de Cerdán, desde el 2014, "cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria".

Considera que la orden de prisión provisional en su contra se basa "en pruebas cuyo origen y naturaleza" se desconoce, que busca "avalar una hipótesis policial sin indicios que la confirmen" y se fundamenta en "una investigación judicial sin límites y sin objeto delimitado".

Además, cuestionaba las grabaciones de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, "cuyos orígenes no constan en este procedimiento" e incide en que, aunque Koldo García "ha negado ser autor de las grabaciones", en el caso de que lo hubiera sido, "es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial y, por tanto, sería una prueba absolutamente nula".

Santos Cerdán también pedía al juez que cite a varios agentes de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación, al comandante del instituto armado Rubén Villalba, y a quien fuese su responsable. Solicitaba, además, que el juez reclame a la Guardia Civil "todos los informes pendientes" relativos a Cerdán, que entregue "todo el material expurgado o declarado secreto" y que se investigue la existencia del chat "K fontanería" por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente de Rubén Villalba.

