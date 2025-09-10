Trasladan a Miguel Carcaño a la prisión de Archidona tras ser sorprendido con una tablet, un móvil y conexión a internet

Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, ha sido sorprendido con una tablet, un pen drive con acceso a internet y un teléfono móvil, dispositivos electrónicos prohibidos por el reglamento penitenciario. Como consecuencia, ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) al de Archidona (Málaga).

El hallazgo se produjo durante un registro en la panadería de la prisión, donde Carcaño trabajaba y había logrado ganarse la confianza de algunos funcionarios. Las investigaciones internas apuntan a que podría haber utilizado estos dispositivos durante al menos un año y medio, y no se descarta que contara con la colaboración de personas vinculadas al centro penitenciario para introducir esta tecnología.

Instituciones Penitenciarias ha aplicado la correspondiente sanción disciplinaria, que incluye su traslado a la prisión de Archidona. Este centro, ubicado en Málaga, cuenta con instalaciones modernas como piscina climatizada, gimnasio y pista de fútbol sala, además de mayores medidas de control y vigilancia para evitar este tipo de infracciones.

Indignación de la familia de Marta

Los padres de Marta del Castillo consideran que este tipo de medidas de control deberían aplicarse en todas las prisiones. Antonio del Castillo expresó a Antena 3 Noticias su indignación por los "lujos y el trato de favor que ha disfrutado el asesino de mi hija”. La familia había solicitado su traslado precisamente para alejarle de estas condiciones privilegiadas. Aunque se muestran conformes con el cambio de centro, critican que “esta prisión más que una cárcel parece un hotel”.

“Yo no tengo piscina; si quiero ir a una, tengo que pagarla. Que el asesino de mi hija disfrute de estos privilegios no me parece lógico”, denuncia Antonio del Castillo. Y añade: “Esto parece un resort. Queríamos que lo trasladaran, sí, pero hay cárceles y cárceles”.

“Más que un castigo, parece un premio. Es la única pega que le pongo a este traslado”, concluye.

Cumplirá condena en 2030

El nuevo destino penitenciario supone, además, un acercamiento del recluso a Andalucía, comunidad en la que se cometió el crimen por el que fue condenado. Miguel Carcaño no cumplirá íntegramente su pena hasta el 8 de mayo de 2030. La sentencia también establece que Carcaño no podrá residir en Sevilla hasta el año 2043, como medida de protección para los padres y la hermana de Marta del Castillo, con el objetivo de evitar cualquier encuentro o coincidencia involuntaria.

