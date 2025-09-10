Muere trágicamente el geólogo Ricardo Pozzobon durante una investigación en Alaska: "Literalmente se le tragó el glaciar"

Tragedia en Italia. Ricardo Pozzobon, geólogo de la Universidad de Pádova, falleció el pasado martes a la edad de 40 años en Alaska. El investigador se encontraba trabajando en una investigación sobre el glaciar Mendenhall. Su viaje comenzó el 26 de agosto y este fin de semana debería haber vuelto con su familia, algo que por desgracia nunca sucederá.

Último contacto antes de la tragedia

El último contacto que se tuvo con el geólogo fue cuando alcanzó en helicóptero lo alto del glaciar junto a otros investigadores. La tragedia no tardó mucho en suceder, ya que según han informado sus compañeros, Pozzobon fue a buscar agua con su cantimplora al arroyo que había en el Glaciar y se precipito en el interior. "Literalmente se lo tragó el Glaciar", comentaban.

Las autoridades estadounidenses iniciaron una búsqueda para tratar de dar con el investigador, pero debido a la peligrosidad de la zona se canceló el dispositivo.

Marido, padre e hijo ejemplar

Ricardo era un especialista con gran experiencia, ya que también participó un proyecto de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea, pero lo que más destacaba de él era su unión a su familia. Por desgracia deja atrás a su mujer Claudias, su hijo, su hermana y sus padres.

El legado de Pozzobon quedará siempre en nuestro planeta con todas sus investigaciones. Desde su viaje a la Patagonia a explorar superficies volcánicas, hasta su última investigación en Alaska que lamentablemente le ha costado la vida.

