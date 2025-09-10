Primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez: "La corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí", streaming en directo

El primer pleno del Congreso del nuevo curso político ha arrancado con un cruce de reproches entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de falta de ejemplaridad, de respaldar a un fiscal general sentado en el banquillo y de haber convertido La Moncloa en "un centro de negocios", en referencia a las causas judiciales que afectan a la esposa del presidente. También ha asegurado que "la corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí" y que Sánchez gobierna "con miedo a jueces, medios y socios".

Sánchez ha rechazado estas acusaciones y ha reivindicado que el suyo "es un Gobierno limpio, comprometido y en el lado correcto de la historia”. Además, ha defendido que el Ejecutivo mantiene una política "ejemplar" y ha recordado que España se sitúa "en contra del genocidio en Gaza".

Recuerda que aquí puedes seguir en directo la sesión de control al Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com