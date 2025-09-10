Sesión de Control al Gobierno
Primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez: "La corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí", streaming en directo
Sigue aquí en directo el primer cara a cara del curso político entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.
El primer pleno del Congreso del nuevo curso político ha arrancado con un cruce de reproches entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de falta de ejemplaridad, de respaldar a un fiscal general sentado en el banquillo y de haber convertido La Moncloa en "un centro de negocios", en referencia a las causas judiciales que afectan a la esposa del presidente. También ha asegurado que "la corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí" y que Sánchez gobierna "con miedo a jueces, medios y socios".
Sánchez ha rechazado estas acusaciones y ha reivindicado que el suyo "es un Gobierno limpio, comprometido y en el lado correcto de la historia”. Además, ha defendido que el Ejecutivo mantiene una política "ejemplar" y ha recordado que España se sitúa "en contra del genocidio en Gaza".
