Segundo ataque con dron en dos días a una de las embarcaciones de la flotilla con ayuda a Gaza

Es el segundo ataque en dos días después de que este lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el 'Barco Familiar', de bandera portuguesa.

Ángela Clemente
Publicado:

Este miércoles, la Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones contra la embarcación 'Alma', en las costas de Túnez. Se trata del segundo ataque después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara un día antes un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio.

"El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el 'Alma', fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", comunicaba en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la media noche.

"Intento orquestado para distraer y descarrilar misión"

La flotilla también denuncia que "estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza", a la vez que acusa a las autoridades de Israel de emprender con ellos "un intento orquestado para distraer y descarrilar (su) misión".

"La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución", defienden.

Segundo ataque en dos días

Este es el segundo ataque en dos días consecutivos después de que este lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el 'Barco Familiar', de bandera portuguesa y que transportaba a miembros de su Comité Directivo, aunque la Guardia Nacional de Túnez lo consideró como una "noticia completamente infundada".

De esta manera, defendió que las llamas se originaron "en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla". "No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo", señaló en un comunicado.

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina, con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la intención de romper el bloqueo israelí a Gaza.

