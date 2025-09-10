Muere en un accidente Éder Smic Valencia, promesa de 16 años a punto de fichar por los New York Red Bulls

El fútbol colombiano está de luto. Éder Smic Valencia Ambuila, delantero de 16 años, murió en un accidente de tráfico en Guachené, en el departamento del Cauca, durante sus vacaciones en su país natal. El joven se encontraba a punto de viajar a Estados Unidos para firmar con los New York Red Bulls de la MLS, después de haber destacado en la Bulls Cup sub-16 el pasado febrero.

El siniestro ocurrió en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, cuando una tractomula colisionó con varios vehículos particulares en un tramo de alta peligrosidad. Valencia viajaba en un automóvil junto a familiares y amigos cuando se produjo el impacto, en el que se vieron involucrados tres coches y un camión cisterna.

Comunicado de su academia

La Academia Alemana Popayán (AAFP), donde se formó el jugador, confirmó la noticia con un comunicado: "Con profundo dolor, informamos del fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009) en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones".

New York Red Bulls

El joven delantero era considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Había sido convocado recientemente por la selección sub-16 para un microciclo de preparación con vistas al Sudamericano sub-17 de 2026. Su proyección lo situaba como una de las esperanzas de la cantera nacional.

Valencia estaba a punto de cumplir su sueño profesional: incorporarse a la Major League Soccer. El periodista Mariano Olsen reveló que tenía todo listo para viajar a Nueva York y sumarse a los Red Bulls, club que había mostrado interés en él tras su brillante actuación en la Bulls Cup sub-16.

La tragedia ha conmocionado al fútbol colombiano, que despide a un talento precoz en el momento en el que su carrera se abría al plano internacional.

