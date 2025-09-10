Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tragedia

Muere en un accidente Éder Smic Valencia, promesa de 16 años a punto de fichar por los New York Red Bulls

El delantero estaba a días de cumplir su sueño de jugar en la MLS y era seguido por la selección sub-17 de Colombia.

El futbolista colombiano &Eacute;der Smic Valencia

El futbolista colombiano Éder Smic ValenciaRedes sociales

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El fútbol colombiano está de luto. Éder Smic Valencia Ambuila, delantero de 16 años, murió en un accidente de tráfico en Guachené, en el departamento del Cauca, durante sus vacaciones en su país natal. El joven se encontraba a punto de viajar a Estados Unidos para firmar con los New York Red Bulls de la MLS, después de haber destacado en la Bulls Cup sub-16 el pasado febrero.

El siniestro ocurrió en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, cuando una tractomula colisionó con varios vehículos particulares en un tramo de alta peligrosidad. Valencia viajaba en un automóvil junto a familiares y amigos cuando se produjo el impacto, en el que se vieron involucrados tres coches y un camión cisterna.

Comunicado de su academia

La Academia Alemana Popayán (AAFP), donde se formó el jugador, confirmó la noticia con un comunicado: "Con profundo dolor, informamos del fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009) en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones".

New York Red Bulls

El joven delantero era considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Había sido convocado recientemente por la selección sub-16 para un microciclo de preparación con vistas al Sudamericano sub-17 de 2026. Su proyección lo situaba como una de las esperanzas de la cantera nacional.

Valencia estaba a punto de cumplir su sueño profesional: incorporarse a la Major League Soccer. El periodista Mariano Olsen reveló que tenía todo listo para viajar a Nueva York y sumarse a los Red Bulls, club que había mostrado interés en él tras su brillante actuación en la Bulls Cup sub-16.

La tragedia ha conmocionado al fútbol colombiano, que despide a un talento precoz en el momento en el que su carrera se abría al plano internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El lapsus de Sabalenka ante Alcaraz: "Tengo que hacer un TikTok con Jann… Carlos, perdón"

Sabalenka y Alcaraz, en el programa Today Show

Publicidad

Deportes

Javier Romo en una etapa de la Vuelta a España 2025

Javier Romo estalla tras su retirada por un manifestante propalestino: "Me han jodido la Vuelta"

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de F1 en Madrid

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

El futbolista colombiano Éder Smic Valencia

Muere en un accidente Éder Smic Valencia, promesa de 16 años a punto de fichar por los New York Red Bulls

Carlos Alcaraz se pasa al rubio platino
Redes sociales

Alcaraz revela su nuevo corte de pelo tras el US Open: se pasa el rubio platino

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jannik Sinner en la final del US Open
Tenis

Tim Henman y la victoria de Alcaraz ante Sinner en el US Open: "Una clase magistral de golpeo de pelota"

Javier Guillén, en la rueda de prensa este martes en Mos (Pontevedra)
Ciclismo

Javier Guillén: "La Vuelta no va a parar, nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid"

El director de la Vuelta a España confirma que la carrera saldrá este miércoles y que el objetivo es llegar hasta la capital de España.

Agentes de la Guardia Civil intervienen en la protesta en el Alto de San Cosme
Protestas

Nueva jornada de tensión en La Vuelta a su paso por Galicia: los manifestantes han conseguido parar la competición

La etapa 16 se ha neutalizado a 8 kilómetros de meta ante las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech.

Fotografía de archivo de las obras en el Spotify Camp Nou

El Barcelona - Valencia se jugará en el Estadio Johan Cruyff

Marcel Granollers y Horacio Zeballos, con el trofeo de dobles del US Open

Marcel Granollers y una temporada de ensueño: gana el título de dobles en el US Open y Roland Garros

"La Montaña" escala un nuevo peldaño

Hafthor Björnsson pulveriza su propio récord con 510 kilos: "Fue ridículamente fácil"

Publicidad