Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

APUÑALAMIENTO FRANCIA

Un exalumno apuñala a un adolescente y a una profesora en una escuela de Antibes, Francia

Un antiguo alumno apuñala a un estudiante y a un profesor en una escuela de formación profesional en el sur de Francia.

Imagen de archivo de un coche de polic&iacute;a en Francia

Imagen de archivo de un coche de policía en FranciaWikipedia

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Un antiguo alumno de una escuela de formación profesional de Antibes, una localidad del sur de Francia, ha apuñalado a un adolescente de 16 y a una profesora de inglés del centro. Tenían 16 y 52 años respectivamente y ella está herida de gravedad. En el momento de la agresión, habían alrededor de 250 personas entre estudiantes y trabajadores del instituto hortícola Vert d'Azur.

El atacante entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar, según explicó el alcalde de Antibes, Jean Leonetti, citado por Nice Matin, pudo ser controlado "gracias al valor del director", que estuvo hablando con él cuando todavía iba armado.

La Policía ha detenido al único sospechoso del ataque, identificado como un exalumno de la escuela de 18 años, según confirman fuentes policiales. Según una portavoz de la Policía Nacional francesa, Agathe Foucault, la detención se produjo poco después de las 14.00 hora local. El presunto atacante ya estaba fichado por las autoridades por apología del terrorismo, aunque de momento no han trascendido los motivos del apuñalamiento.

La ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, se ha desplazado al centro educativo: "La escuela debe seguir siendo un santuario republicano: la violencia no tiene cabida y no se tolerará nunca", ha dicho en sus redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Así es el movimiento 'Bloqueemos todo' que protesta en contra las medidas de austeridad en Francia

Protestas de 'Bloqueemos todo' en Montepellier

Publicidad

Mundo

Protestas de 'Bloqueemos todo' en Montepellier

Así es el movimiento 'Bloqueemos todo' que protesta en contra las medidas de austeridad en Francia

Imagen de archivo de un coche de policía en Francia

Un exalumno apuñala a un adolescente y a una profesora en una escuela de Antibes, Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Estados Unidos acusa a España por las medidas contra Israel: "Alientan a los terroristas"

Lola Doll influencer
Famosos

La 'influencer' Lola Doll, en estado crítico después de ser tiroteada

El primer ministro polaco, Donald Tusk
Polonia

Qué es y qué dice el artículo 4 de la OTAN

Imagen de archivo de varios cazas F18
Agresión rusa

La Unión Europea sospecha que la incursión de drones rusos en Polonia fue "intencionada"

Rechazo unánime de la comunidad internacional a la entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco que en Bruselas sospechan que ha sido "intencionada". Hoy habrá sesión extraordinaria de la OTAN para decidir las medidas a tomar

LA ROYAL NAVY DESPLIEGA DRONES EN GIBRALTAR PARA VIGILAR EL ESTRECHO
Gibraltar

Se reaviva el conflicto sobre la sobería del Peñón: la Royal Navy despliega drones en Gibraltar para vigilar el Estrecho

La Marina Real británica ha incorporado drones al Escuadrón de Gibraltar para reforzar la vigilancia en las aguas del Estrecho. Los patrulleros "HMS Dagger"y "HMS Cutlass" operan ahora con vehículos aéreos no tripulados capaces de detectar embarcaciones en tiempo real.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel y propondrá sanciones a ministros de Netanyahu

Ricardo Pozzobon, geólogo fallecido en Alaska

Muere trágicamente el geólogo Ricardo Pozzobon durante una investigación en Alaska: "Literalmente se le tragó el glaciar"

Ministra

Vídeo: La ministra de Salud de Suecia se desploma en plena rueda de prensa

Publicidad