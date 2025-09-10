Un exalumno apuñala a un adolescente y a una profesora en una escuela de Antibes, Francia

Un antiguo alumno de una escuela de formación profesional de Antibes, una localidad del sur de Francia, ha apuñalado a un adolescente de 16 y a una profesora de inglés del centro. Tenían 16 y 52 años respectivamente y ella está herida de gravedad. En el momento de la agresión, habían alrededor de 250 personas entre estudiantes y trabajadores del instituto hortícola Vert d'Azur.

El atacante entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar, según explicó el alcalde de Antibes, Jean Leonetti, citado por Nice Matin, pudo ser controlado "gracias al valor del director", que estuvo hablando con él cuando todavía iba armado.

La Policía ha detenido al único sospechoso del ataque, identificado como un exalumno de la escuela de 18 años, según confirman fuentes policiales. Según una portavoz de la Policía Nacional francesa, Agathe Foucault, la detención se produjo poco después de las 14.00 hora local. El presunto atacante ya estaba fichado por las autoridades por apología del terrorismo, aunque de momento no han trascendido los motivos del apuñalamiento.

La ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, se ha desplazado al centro educativo: "La escuela debe seguir siendo un santuario republicano: la violencia no tiene cabida y no se tolerará nunca", ha dicho en sus redes sociales.

