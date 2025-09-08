Lamine Yamal perdió su pasaporte tras la goleada de España a Turquía

Lamine Yamal sigue siendo protagonista dentro y fuera del campo. Emir, reportero de Beyaz Futbol, publicó en X (Twitter) el vídeo exclusivo del medio turco en el que se ve al futbolista del Barcelona y la Selección bajando del autobús después del partido que España ganó 0-6 a Turquía en partido clasificatorio para el Mundial 2026.

"Lamine Yamal perdió su pasaporte. Después del partido, Lamine Yamal buscó su pasaporte durante un buen rato, regresó al vestuario y también lo buscó allí. Salió del estadio sin encontrarlo", informó Emir a través de la citada red social.

Según explica Alfredo Martínez, de Onda Cero, la RFEF habló con las autoridades locales para que el futbolista pudiera salir sin problemas del país y regresar a Barcelona, adonde llegó con el resto de jugadores.

Lamine Yamal está "in love"

Además, poco después también se hizo viral otro vídeo publicado por Nico Williams en Instagram en el que afirmaba que Lamine Yamal estaba enamorado... una imagen que llega tras los rumores de ruptura con Nicki Nicole.

"¿Por qué sonríes bro? ¿Por qué sonríes al móvil hermano?", preguntaba el extremo el Athletic Club mientras Lamine Yamal mostraba en la pantalla de su móvil una foto abrazado a una chica.

Cuando muestra la pantalla, primero se ve a Lamine preparando un post para su perfil, pero al bloquear la pantalla vemos a la persona que ocupa el fondo de pantalla de su móvil: la artista argentina Nicki Nicole.

"Mi chaval está 'in love' ('enamorado'), apuntó finalmente Nico Williams en su 'stories' de Instagram.

La Roja arrasó a Turquía (0-6)

Quien nos sigue enamorando a todos es la selección española, que goleó este domingo a Turquía en el Buyuksehir Belediye Stadium de Konya (0-6) en el duelo la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Los de Luis de la Fuente sofocaron el ambiente generado en la previa del encuentro a base un fútbol desbordante y goles, tres de Mikel Merino, dos de Pedri y otro de Ferran Torres.

Y es que España ha puesto la directa al Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente solventó el duelo más complicado, a priori, de su grupo de clasificación con una goleada histórica en suelo turco, que le permite colocarse primera del Grupo E con seis puntos.

Un 0-6 muy contundente que supone la mayor victoria de la historia de la selección ante Turquía y el resultado más abultado a domicilio en fase de clasificación para la Copa del Mundo desde septiembre de 2017 -0-8 en Liechtenstein-.

Merino y Pedri, protagonistas

En Konya brillaron especialmente Mikel Merino y Pedri. Ambos, junto a Martin Zubimendi, fueron la manija de un equipo que bordó el fútbol. Además, fueron muy protagonistas en los tantos.

El navarro marcó su primer hat-trick como profesional, mientras que el canario firmó su segundo doblete con la absoluta; el otro en un amistoso ante Irlanda del Norte (2024).

La nota negativa para una España, que suma 27 duelos oficiales sin perder y en la que debutó Jorge de Frutos, fue la lesión muscular de Nico Williams.

