UEFA sanciona diez meses a Yeray Álvarez por una violación no intencionada de las normas antidopaje

Yeray Álvarez, futbolista del Athletic Club, ha sido sancionado por la UEFA con diez meses de suspensión por cometer una violación no intencionada de las normas antidopaje, tras dar positivo en un control en el partido de la Europa League contra el Manchester United de la temporada pasada. De esta forma, el central vasco, no podrá jugar hasta el 2 de abril de 2026.

La UEFA confirmó este lunes la sanción impuesta al futbolista de 30 años, que empezó a contar desde el día en el que fue suspendido de forma provisional, el pasado 2 de junio, y que concluirá el 2 de abril del año próximo, tras el positivo por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello", según explicó el jugador.

"En su reunión del 19 de agosto de 2025, el organismo disciplinario pertinente de la UEFA decidió suspender al jugador durante diez (10) meses, comenzando desde la fecha de la suspensión provisional (es decir, el 2 de junio de 2025) y terminando el 2 de abril de 2026, por cometer una violación de las normas antidopaje no intencional", informa la UEFA.

"De acuerdo con el Artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje de la UEFA, el jugador puede regresar a entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club en los últimos dos meses de su periodo de inelegibilidad, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026", añade el máximo organismo del fútbol europeo.

De esta forma, Yeray "podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026", si bien "dos meses antes", el 2 de febrero, el futbolista tiene la posibilidad de incorporarse a los entrenamientos del equipo, "conforme establece la normativa aplicable".

¿Qué partidos se pierde y cuándo regresará Yeray Álvarez?

El primer partido del Athletic después de que Yeray cumpla su sanción será la visita al Coliseum de Getafe correspondiente a la jornada 30 y programada para el fin de semana del 5 de abril de 2026.

Desde de ese día el equipo rojiblanco se enfrentará hasta final de temporada al Villarreal, Atlético de Madrid, Osasuna, Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid.

En Liga de Campeones es seguro que Yeray se perderá la fase de liga, que acabará el 28 de enero de 2026, y en caso de que el Athletic supere rondas tampoco jugaría un posible 'playoff' ni los octavos de final.

Comunicado íntegro de UEFA sobre sanción a Yeray Álvarez

El 1 de mayo de 2025, el jugador del Athletic Club Yeray Álvarez se sometió a un control de dopaje en competición realizado por la UEFA tras un partido de la UEFA Europa League.

El análisis de la muestra del jugador por un laboratorio acreditado por la AMA reveló la presencia de Canrenona, que es una sustancia prohibida tanto en competición como fuera de ella bajo la categoría S5. Diuréticos y agentes enmascarantes de la lista de sustancias prohibidas de la AMA de 2025.

El 2 de junio de 2025, el jugador aceptó una suspensión provisional voluntaria con efecto desde esa fecha. Tras la apertura de procedimientos disciplinarios en contra del jugador el 10 de junio de 2025, dos inspectores de ética y disciplina de la UEFA realizaron una investigación y el caso fue presentado a los órganos disciplinarios de la UEFA para su decisión.

En su reunión del 19 de agosto de 2025, el organismo disciplinario pertinente de la UEFA decidió suspender al jugador durante diez (10) meses, comenzando desde la fecha de la suspensión provisional (es decir, el 2 de junio de 2025) y terminando el 2 de abril de 2026, por cometer una violación de las normas antidopaje no intencional.

De acuerdo con el Artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje de la UEFA, el jugador puede regresar a entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club en los últimos dos meses de su periodo de inelegibilidad, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026.

