Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

NASA

La NASA anuncia los resultados de una "intrigante" roca que podría revelar si existió vida en Marte, streaming en directo

Sigue en directo la rueda de prensa de la NASA sobre los resultados de la formación rocosa 'Cheyaya Falls' .

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En julio de 2024, el robot explorador de la NASA, rover Perseverance, encontró en el cráter Jezero una "intrigante" formación rocosa llamada Cheyaya Falls, situada en lo que fue un cauce fluvial que transportó agua hace miles de millones de años. Esta roca de casi un metro de largo y 60 centímetros de ancho podría apuntar a la existencia de vida microbiana en el pasado en Marte, al haber mostrado señales.

La muestra extraída fue bautizada como "Sapphire Canyon", y será el tema de la rueda de prensa que ha convocado para las 17:00 horas la NASA. Los expertos esperan expectantes los resultados del análisis, ya que podrían dar pistas sobre si Marte tenía las condiciones necesarias para albergar vidas.

Aunque lo que más ha intrigado a los astrobiólogos son unas marcas en la franja central de rocosa Cheyaya Falls. Cuentan con manchas claras rodeadas de un anillo oscuro con un aspecto parecido al pelaje de un leopardo.

En la Tierra, formaciones de este tipo suelen formarse a partir de reacciones químicas de la hematita, un mineral rojizo presente en la roca. Estos procesos pueden liberar hierro y fosfatos, unos nuestros que en nuestro planeta sirven como potencial fuente de energía para los microbios.

Otro dato relevante es que el instrumento SHERLOC, instalado en el brazo robótico del rover Perseverance, detectó compuestos orgánicos en el interior de la roca. Estas moléculas basadas e el carbono son clave, ya que forman la base de todos los seres vivos conocidos.

Con esto, los científicos señalan que Cheyava Falls es ya uno de los lugares más prometedores para buscar huellas de vida antigua en Marte. Por ello, Mars Sample Returns tiene como uno de sus grandes objetivos traer esta muestra a la Tierra, donde se podría analizar en profundidad gracias a instrumentos mucho más avanzados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Una IA ajusta la resonancia magnética al marcapasos del paciente para garantizar su seguridad

Radiografía de pulmones

Publicidad

Ciencia

El rover Perseverance celebra su primer ano de exitos en Marte

La NASA anuncia los resultados de una "intrigante" roca que podría revelar si existió vida en Marte, streaming en directo

Imagen de archivo de una luna de sangre.

Eclipse total este domingo: así podrás ver la espectacular 'Luna de sangre' en España

Un estudiante descubre nos nuevos astros

De Alicante al Universo: un estudiante descubre dos nuevos astros más allá de Saturno

Vacas alimentándose
Medioambiente

Algas marinas en la dieta de las vacas, una solución para reducir las emisiones contaminantes

Vuelve a caminar tras una cirugía pionera en A Coruña
Cirugías pioneras

Vuelve a caminar tras una cirugía pionera en A Coruña: “Parece un milagro, pero es ciencia”

El ‘asteroide cacahuete’ 1997 QK1
Asteroide

El 'asteroide cacahuete' se acerca como nunca en 350 años a la Tierra

El radar de Goldstone (NASA) captó el 21 de agosto una secuencia de 28 imágenes con resolución de 7,5 metros que revela a 1997 QK1 como un binario de contacto de unos 200 metros y rotación de 4,8 horas.

Imagen de archivo de un perro tomándose una pastilla.
Avance científico

Una pastilla podría alargar la vida de los perros hasta un 30%: dos grandes ensayos lo están probando

Más de 2.000 perros participan en ensayos pioneros en EE. UU. que buscan alargar su vida hasta tres años más gracias a fármacos como la rapamicina y LOY-002

Distintas fases lunares durante un eclipse lunar en el cielo de Katmandú (Nepal)

Calendario lunar septiembre: descubre cuándo hay luna llena este mes

Imagen de archivo de unas pastillas.

Un fármaco recetado durante 40 años no sirve en la mayoría de casos y puede dañar a las mujeres

El científico e investigador gallego César de la Fuente.

Del veneno a la cura: César de la Fuente y la inteligencia artificial que rastrea antibióticos en toxinas animales

Publicidad