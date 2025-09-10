La NASA anuncia los resultados de una "intrigante" roca que podría revelar si existió vida en Marte, streaming en directo

En julio de 2024, el robot explorador de la NASA, rover Perseverance, encontró en el cráter Jezero una "intrigante" formación rocosa llamada Cheyaya Falls, situada en lo que fue un cauce fluvial que transportó agua hace miles de millones de años. Esta roca de casi un metro de largo y 60 centímetros de ancho podría apuntar a la existencia de vida microbiana en el pasado en Marte, al haber mostrado señales.

La muestra extraída fue bautizada como "Sapphire Canyon", y será el tema de la rueda de prensa que ha convocado para las 17:00 horas la NASA. Los expertos esperan expectantes los resultados del análisis, ya que podrían dar pistas sobre si Marte tenía las condiciones necesarias para albergar vidas.

Aunque lo que más ha intrigado a los astrobiólogos son unas marcas en la franja central de rocosa Cheyaya Falls. Cuentan con manchas claras rodeadas de un anillo oscuro con un aspecto parecido al pelaje de un leopardo.

En la Tierra, formaciones de este tipo suelen formarse a partir de reacciones químicas de la hematita, un mineral rojizo presente en la roca. Estos procesos pueden liberar hierro y fosfatos, unos nuestros que en nuestro planeta sirven como potencial fuente de energía para los microbios.

Otro dato relevante es que el instrumento SHERLOC, instalado en el brazo robótico del rover Perseverance, detectó compuestos orgánicos en el interior de la roca. Estas moléculas basadas e el carbono son clave, ya que forman la base de todos los seres vivos conocidos.

Con esto, los científicos señalan que Cheyava Falls es ya uno de los lugares más prometedores para buscar huellas de vida antigua en Marte. Por ello, Mars Sample Returns tiene como uno de sus grandes objetivos traer esta muestra a la Tierra, donde se podría analizar en profundidad gracias a instrumentos mucho más avanzados.

