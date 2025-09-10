Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
No tiene carnet de conducir pero Gil Membrado, con 17 años, es campeón de España de rallys

El campeón de España de rallys es Gil Membrado, un piloto catalán que con 17 años es el más joven en ganar esta competición. Conduce el coche de carreras como todo un profesional, pero paradójicamente no tiene carnet de conducir por no tener aún la mayoría de edad.

Gil Membrado, campeón de España de rallys

Gil Membrado, nuevo campeón de España de rallys con 17 años: "No puedo llevar el coche cuando es carretera abierta" | Vanessa Blasco | Javier Elias

Vanessa Blasco
Publicado:

Gil Membrado es el campeón de España de rallys más joven de la historia, ha celebrado el título en la última carrera en el circuito de Carballo, en Galicia. Su manejo del coche es de sobresaliente, pero curiosamente aún no tiene carnet de conducir por no haber cumplido todavía los 18 años. Puede conducir el coche en el circuito, pero cuando salen a carretera abierta tiene que hacer un intercambio con su copiloto.

"No puedo llevar el coche cuando es carretera abierta, al llegar al control de policía donde empieza el tramo, me bajo del asiento de copiloto, me pongo el casco y ya me subo como piloto", explica el nuevo campeón de España de rallys.

En unas pocas semanas -cumplirá los 18 el próximo 25 de octubre- celebrará su mayoría de edad y si supera la prueba práctica obtendrá el carnet de conducir.

"Ya he dado mi primera clase práctica, el 5 de noviembre ya tengo el examen práctico y, de momento, encuentro difícil el tema de circular y aparcar", cuenta Gil Membrado a Antena3 Deportes con una sonrisa en la cara.

Tenia cinco años cuando tuvo el primer contacto con un coche en un circuito, él apenas se acuerda de esas primeras veces. Con 13 años participó por primera vez en un rally en Letonia, en donde le permitieron competir con edad, siendo el piloto más joven.

"Mi padre me metió la gasolina en las venas"

La afición por el mundo del motor se la debe a su padre Josep María, también piloto y, como él mismo dice, el responsable de su pasión por este deporte. "Mi padre me metió la gasolina en las venas. Él competía rallys y viene todo de familia", reconoce Gil Membrado.

Se deja guiar por los mejores, Carlos Sáinz le da buenos consejos que le sirven a Gil en cada carrera. "Para mí Carlos es mi referente", asegura Membrado al recordar el aprendizaje vivido por el veterano y experimentado piloto.

Como cualquier chico de su edad está a punto de empezar el nuevo curso, este año empieza la universidad y espera alternar sus estudios con el mundo del motor al que no quiere renunciar. Después de haber ganado el campeonato de España ahora eleva su objetivo y piensa ya en el campeonato del mundo de rallys.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

