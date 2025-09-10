Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

IFEMA Madrid confía en Fever para hacerse cargo del ticketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas, las fanzones y experiencias de la prueba española.

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de Espa&ntilde;a de F1 en Madrid

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de F1 en MadridAntena 3 Deportes

Publicidad

Antena 3 Deportes
Publicado:

IFEMA Madrid ha adjudicado a la plataforma de cultura y entretenimiento Fever la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en MADRING, como el próximo GP de España de F1 en Madrid.

En virtud de este acuerdo a largo plazo, Fever proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito MADRING.

Fever pondrá a disposición de IFEMA Madrid su sistema de ticketing integral, diseñado para optimizar cada etapa del recorrido del espectador, desde la compra hasta el día del evento. Éste incluirá, entre sus principales funcionalidades, un mapa de las diferentes zonas del circuito y sus fanzones asociadas, soporte multilingüe, pagos 'cashless' –cualquier forma de pago que no implique el uso de dinero en metálico– y analíticas avanzadas para potenciar las ventas y la operativa. Además, gracias a su red internacional de medios y a su tecnología propia, Fever llevará a cabo campañas globales de marketing y comunicación para atraer y conectar con un público amplio y diverso.

Fanzones y programación musical

El contrato contempla también la producción, por parte de Fever, de la oferta de entretenimiento para los aficionados, lo que incluye desde las fanzones hasta la programación artística y musical.

Se encargará de la instalación de gradas, pantallas, áreas de restauración, puntos de venta de merchandising MADRING y espacios interactivos. El programa se completará con conciertos, DJs, actividades y espectáculos especiales, ofreciendo una vivencia completa y personalizada a cada visitante.

El 23 de septiembre comienza la venta oficial de entradas para el Gran Premio de España de F1 en Madrid, pero quienes se apunten desde hoy a la lista de espera no solo recibirán todas las novedades sobre entradas y experiencias, sino que además disfrutarán de acceso anticipado a la venta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz revela sus dos nuevos tatuajes tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz haciéndose un tatuaje

Publicidad

Deportes

Javier Romo en una etapa de la Vuelta a España 2025

Javier Romo estalla tras su retirada por un manifestante propalestino: "Me han jodido la Vuelta"

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de F1 en Madrid

Fever, encargada de la venta oficial de entradas para el GP de España de Fórmula 1 en Madrid

El futbolista colombiano Éder Smic Valencia

Muere en un accidente Éder Smic Valencia, promesa de 16 años a punto de fichar por los New York Red Bulls

Carlos Alcaraz se pasa al rubio platino
Redes sociales

Alcaraz revela su nuevo corte de pelo tras el US Open: se pasa el rubio platino

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jannik Sinner en la final del US Open
Tenis

Tim Henman y la victoria de Alcaraz ante Sinner en el US Open: "Una clase magistral de golpeo de pelota"

Javier Guillén, en la rueda de prensa este martes en Mos (Pontevedra)
Ciclismo

Javier Guillén: "La Vuelta no va a parar, nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid"

El director de la Vuelta a España confirma que la carrera saldrá este miércoles y que el objetivo es llegar hasta la capital de España.

Agentes de la Guardia Civil intervienen en la protesta en el Alto de San Cosme
Protestas

Nueva jornada de tensión en La Vuelta a su paso por Galicia: los manifestantes han conseguido parar la competición

La etapa 16 se ha neutalizado a 8 kilómetros de meta ante las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech.

Fotografía de archivo de las obras en el Spotify Camp Nou

El Barcelona - Valencia se jugará en el Estadio Johan Cruyff

Marcel Granollers y Horacio Zeballos, con el trofeo de dobles del US Open

Marcel Granollers y una temporada de ensueño: gana el título de dobles en el US Open y Roland Garros

"La Montaña" escala un nuevo peldaño

Hafthor Björnsson pulveriza su propio récord con 510 kilos: "Fue ridículamente fácil"

Publicidad