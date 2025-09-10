Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ayuso, sobre el fiscal general: "¿Para eso está el Gobierno, para intentar aniquilarme por todos los medios y todas las instituciones?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid llega a Espejo Público para abordar la actualidad política.

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se sienta con Susanna Griso en Espejo Público para tratar los asuntos políticos de relevancia. Lo hace tan solo un día después de que el Tribunal Supremo abra juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por indiciariamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.

Sobre el fiscal general, Ayuso se pregunta "en calidad de qué va porque se va a representar a si mismo, los fiscales que son fiscales de todos los españoles van a defender a su propio jefe, van a velar por la legalidad de todo este proceso. No solo es el fiscal, son muchos más estamentos los que han estado metidos en esta operación de Estado, ¿no tienen nada mejor que hacer que una inspección fiscal de un particular?".

"¿Para esto esta el Gobierno, para intentar aniquilarme por todos los medios, que lo pagamos todos los españoles, a través de todas las instituciones, y no digamos de RTVE, que yo les recomiendo, como ha pasado con muchos de los colaboradores, si hay alguno que os cae mal en Antena 3, me lo decís, hablo mal de ellos y directamente os los mandan a RTVE. Dado el interés mediático que suscito en la televisión pública que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, les recomiendo que saquen el 24 horas Ayuso, a lo mejor hasta les sube un poquito la audiencia".

Ayuso

Ayuso considera que "esto en realidad va contra mi y es Pedro Sánchez quien se va a sentar en el banquillo porque es su fiscal y es su responsabilidad. Juntitos han borrado móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mi, para destrozar a un rival político. Eso no es democracia".

"El presidente del Gobierno debería presentar su dimisión"

Ayuso se pregunta si a García Ortiz "¿no le da vergüenza que su vida y su tiempo se dedique a n ciudadano porque tiene una relación sentimental con un adversario político? Esto en cualquier país democrático no ha ocurrido, y en caso de ocurrir, el presidente del Gobierno debería presentar su dimisión porque has utilizado los medios del Estado para intentar atacar en lo personal a un rival político".

