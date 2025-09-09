El Barcelona - Valencia se jugará en el Estadio Johan Cruyff

El FC Barcelona ha confirmado este martes, mediante un comunicado, que el partido liguero de la jornada 4 ante el Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

"El partido correspondiente a la jornada 4 de Liga del domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas ante el Valencia CF se disputará en el Estadio Johan Cruyff", detalla el comunicado del club culé.

El FC Barcelona hace oficial que el duelo ante el Valencia "no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou" y que están trabajando para lograr tener "los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas".

Comunicado íntegro del FC Barcelona

El partido correspondiente a la jornada 4 de Liga del domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas ante el Valencia CF se disputará en el Estadio Johan Cruyff

El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou.

El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com